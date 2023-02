Restyling teatro Sivori, sindaco Frascherelli: “Obiettivo non molto lontano. L’opera sta per essere definita”

Finale Ligure. Proseguono i lavori per il totale recupero del teatro ottocentesco Camillo Sivori di Finale Ligure. Chiuso dal sindaco Augusto Migliorini negli anni ’60, il complesso sta subendo da parte dell’attuale amministrazione un totale restyling.

“L’obiettivo non è molto lontano – affermano il sindaco Ugo Frascherelli e il vicesindaco Andrea Guzzi -. Grazie agli interventi dello Stato, tramite la Sovrintendenza regionale, e del Comune, che ha stanziato ancora recentemente circa 800 mila euro, l’opera di restauro sta per essere definita”.

Il recupero monumentale del teatro Sivori di Finale, dedicato a Camillo Sivori (unico allievo di Paganini) che lo inaugurò nel 1856, ha avuto un lungo e complesso iter, in primis per la questione dei finanziamenti e delle risorse da mettere in campo per una azione strutturale di ristrutturazione, indispensable sotto il profilo normativo e di vincoli architettonici. Dopo una revisione del progetto originario e avuta certezza dei fondi, si è proceduto a lotti funzionali rispetto all’opera complessiva.

L’intervento per il recupero del teatro prevede un investimento intorno ai 4 milioni di euro.

“Tra il 2021 e il 2024, dopo le opere concluse nel periodo 1996-2003 – tetto di copertura, restauro della facciata sulla via Aurelia, consolidamento e restauro della volta centrale, restauro palchetti e decorazioni della platea, realizzazione della struttura portante del corpo aggiuntivo su piazza Milano che ospiterà vani tecnici e un nuovo atrio – si e passati al consolidamento del secondo lotto che comprendeva: volte foyer, piano superiore, paramento murario palchetti, scale interne, il restauro del sipario originate (ora collocato, provvisoriamente, nella sala del recuperato complesso

di Santa Caterina)” spiegano dal Comune di Finale.

Negli ultimi anni sono stati conclusi, sempre da Comune e Sovrintendenza, le opere relative alla pavimentazione in graniglia al primo piano e relativi affreschi, ristrutturazione del palcoscenico e della pavimentazione in platea, recupero degli affreschi sulle pareti dei foyer, restauro degli affreschi nell’ingresso. Nel quarto lotto, indicato nel progetto come anno 2024, si metterà mano agli interventi relativi agli impianti e alla sicurezza antincendio.

Le opere che mancano all’appello sono: tamponamento perimetrale, realizzazione di un nuovo corpo in piazza Milano, completamento della nuova ala servizi, realizzazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, restauri di decorazioni, pavimenti, affreschi dell’ingresso e pareti del foyer.

“Il Comune — precisano il sindaco Ugo Frascherelli e il vicesindaco Andrea Guzzi – ha l’intenzione di utilizzare un’entrata da oneri di urbanizzazione di circa 750 mila euro per interventi non contemplati dalla Sovrintendenza. E insieme da concordare. L’ulteriore intervento potrebbe riguardare il completamento del corpo aggiuntivo su piazza Milano destinato ai vari servizi tecnici e al nuovo atrio, in modo da rendere il teatro visitabile anche durante i lavori. Ma prima vogliamo risolvere la questione relativa alla proprietà dei palchetti. Quando il nuovo progetto sarà completamento vorremmo anche coinvolgere la Fondazione San Paolo di Torino e l’architetto Salice”.

Queste ultime operazioni erano già state avviate, all’inizio del Duemila, dall’amministrazione del sindaco Pier Paolo Cervone che aveva anche avviato il cantiere del recupero a metà degli anni Novanta.