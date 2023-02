Rari in semifinale, Gianmarco Nicosia: “Bella partita, ora vogliamo giocarcela con tutti”

Savona. La Bper Rari Nantes Savona si è imposta per 13-10 sul Tourcoing, bissando così il successo dell’andata, ottenuto con identico divario. Le tre reti di scarto sugli avversari ottenute in Belgio non rappresentavano un margine rassicurante. La squadra ligure non ha commesso l’errore di pensare di gestirlo agevolmente ed ha giocato, fin dall’inizio, con l’intento di mettere al più presto al sicuro la qualificazione.

Lo conferma il portiere biancorosso, Gianmarco Nicosia: “Abbiamo tenuto un ritmo di vera pallanuoto, sono contento per la squadra perché abbiamo raggiunto l’accesso alle semifinali, un grande piccolo traguardo. Stasera possiamo sorridere”.

La Rari, per oltre metà incontro, ha dovuto fare a meno di Valerio Rizzo che ha riportato una frattura al gomito ed è stato costretto a lasciare la piscina per andare in ospedale. “Sono dispiaciuto per il capitano che è uscito poco prima di metà partita. Speriamo di riaverlo presto con noi” è il pensiero di Nicosia rivolto a Rizzo. Capitano che, prima del fischio d’inizio, nel discorso alla squadra, aveva caricato i compagni invitandoli a dare tutto e dicendo loro di volerli vedere stremati a fine gara per l’impegno messo in acqua. “Valerio sarà sicuramente contento. Per quanto riguarda la sua situazione, spero sia la migliore possibile” ribadisce Gianmarco.

“Sono veramente contento – prosegue il portiere -. I ragazzi hanno tenuto botta e anche quando eravamo sul più 3 hanno giocato bene. È stata una bella partita di pallanuoto”.

La partita è stata caratterizzata da un metro arbitrale molto severo, con ben ventidue falli gravi (undici per parte) fischiati nella prima metà di gara. Di conseguenza sono state tante le inferiorità numeriche da fronteggiare (19 nei trentadue minuti di gioco) e, inevitabilmente, Nicosia è stato impegnato più volte dalle conclusioni della squadra francese. “Gli arbitri sono stati anche loro dei protagonisti. I nostri avversari non si sono tirati indietro nei contatti, molto irruenti. Ma era la partita che ci aspettavamo. La loro qualità tecnica è molto alta, quindi sapevamo che il divario di tre reti raggiunto all’andata non era nulla. Quindi ci siamo dovuti mettere in orizzontale e combatterli sotto il punto di vista natatorio”.

Le altre tre semifinaliste sono Panionios, Trieste e Vasas Plaket. Squadre di ottimo livello, ma la Bper Rari Nantes Savona potrà giocarsela fino in fondo. “Il Savona non molla con nessuno e gioca a viso aperto con tutti quanti – sottolinea Nicosia -. Cercheremo di imporre il nostro gioco ed è quello per cui lavoriamo tutti i giorni e in cui crediamo. Quindi forza Savona”.

Per il portiere siciliano è il primo anno alla Rari, con la quale può ambire a raggiungere le semifinali scudetto. “Sto molto bene – afferma -. L’allenatore e la società sono di lustro, con una tradizione che è quella che cercavo andando via da Palermo. Siamo una squadra molto giovane, agguerrita e che ha voglia di fare. Il campionato è ancora lungo, c’è tutta la fase di ritorno. Le prime sei squadre, noi compresi, se la giocano punto a punto ogni partita, quindi dovremo gestire le forze ed affrontare ogni squadra a viso aperto”.