Pulizia treni, Sartori: “La Regione si attiverà per tentare la risoluzione della crisi occupazionale Dussmann Service”

Liguria. “Pur trattando di una vertenza a livello nazionale ne stiamo monitorando gli sviluppi. Come Regione Liguria è certamente nostra intenzione attivarci per tentare una risoluzione della crisi occupazionale causata dalla procedura di licenziamento collettivo avviata lo scorso 17 gennaio dalla Dussmann Service, qualora non si dovesse raggiungere un accordo tra la società stessa e i sindacati durante il periodo specifico della fase sindacale previsto dalla normativa”.

Lo ha affermato questa mattina in Consiglio regionale l’assessore al Lavoro e ai trasporti Augusto Sartori in risposta ad un’interrogazione del Partito Democratico sulle difficoltà attraversate da Dussmann Service, l’azienda che per conto di Trenitalia gestisce l’appalto per la pulizia e l’igiene dei treni.

Il consigliere regionale del Pd Enrico Ioculano ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di attivarsi per risolvere la crisi occupazionale della multinazionale Dussman, che ha vinto le gare di appalto dei servizi di pulizia sui treni a lunga percorrenza di Trenitalia. Il consigliere ha ricordato che la società ha aperto le procedure di licenziamento collettivo di 362 lavoratori su base nazionale, di cui 8 esuberi i in Liguria.

L’assessore al lavoro Augusto Sartori ha spiegato che la questione è costantemente monitorata dalla giunta e ha annunciato che ieri c’è stato un primo incontro, a livello nazionale, fra la società e i sindacati nel quale la società stessa ha presentato una controproposta alla quale le organizzazioni sindacali si sono riservate di decidere entro il 22 febbraio.

“Nella giornata di ieri l’incontro tra la società e le organizzazioni sindacali, al fine di pervenire a un accordo tra le parti, non si è concluso positivamente – ha aggiunto Sartori – Ci risulta una proposta della Dussmann Service che attende, entro il prossimo 22 febbraio, una valutazione o controproposta da parte dei sindacati. Se non si concluderà positivamente, la vertenza passerà sul tavolo istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.