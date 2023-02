Promozione. Ceriale e Pietra si spartiscono la posta: è 0 a 0 al Merlo

CERIALE 0 vs PIETRA 0

45’+4′ Finisce qui! Ceriale e Pietra si spartiscono la posta.

45′ +1′ Occasione Ceriale! Di Fino mette in mezzo un bel pallone per Burdisso che non riesce a centrare lo specchio.

45′ Saranno 4 i minuti di recupero.

44′ Schirru ci prova da lontano e per poco non va vicino a prendere lo specchio della porta, Intanto dentro Bonifazio per Condoreli.

42′ Ammonito Ponzo tra le fila biancocelesti.

38′ Entrata decisa su Guaraglia che urla e cade a terra. Per l’arbitro non c’è nulla e si prosegue, per poi andare ad ammonire Mehmetaj che effettua un fallo a centrocampo. Mancano meno di dieci minuti più recupero, risultato ancora in bilico al Merlo.

30′ Naoui tocca la palla di mano in area di rigore tra le proteste biancocelesti. L’azione prosegue in un nulla di fatto e successivamente arriva la spiegazione del direttore di gara: aveva dato vantaggio. Scelta al quanto opinabile la sua.

27′ Fuori Farinazzo per Burdisso, ecco il primo cambio di Brignoli.

24′ Stavolta è Mehmetaj che cerca il colpo di testa del vantaggio: pallone fuori.

22′ Ponzo batte una rimessa laterale molto lunga che va direttamente in area di rigore. Una serie di batti e ribatti fa arrivare la sfera sulla testa di Insolito che colpisce, ma Vinci è attento e blocca.

20′ Partita sicuramente più accesa rispetto alla prima frazioni, tuttavia manca quella concretezza negli ultimi metri per poterla sbloccare.

15′ Pietra vicinissimo al gol! Insolito viene servito da Mehmetaj e si avventa indisturbato verso la porta: pallone a lato, si mangia le mani il numero 7.

13′ Pisano si gioca la carta Dominici, ex della partita: lascia il campo Ballone.

9′ Naoui da fuori manda a lato. Il Ceriale è più propositivo rispetto al primo tempo ma la gara continua a non regalare particolari spunti.

2′ Ci prova ancora Fantoni con la sfera che finisce alta. Buona partenza degli uomini di Brignoli.

1′ Vernice strepitoso su Di Fino! Intervento provvidenziale sul tiro al volo del numero 3 biancoblù: primo squillo della ripresa.

Riparte la sfida!

Secondo tempo

45’+2′ Finisce qui un primo tempo povero di emozioni, squadre che vanno negli spogliatoi a reti bianche.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

42′ Si torna nuovamente a commentare una conclusione in porta. Questa volta è Insolito a provarci da fuori: pallone a lato.

36′ Condorelli in pressing su Insolito va a rubargli palla che poi interviene in scivolata facendo cadere il numero 11 biancoblù. Per il direttore di gara è fallo e ammonizione per il 7 biancoceleste.

33′ Castagna pescato in profondità ma la sua posizione è irregolare. Continua a essere una partita poco esaltante.

26′ Pietra padrone del gioco quando siamo quasi arrivati alla mezz’ora. Il Ceriale difende compatto in attesa di poter ripartire.

22′ Ci riprova Ballone da fuori area: pallone sul fondo.

20′ Pili esce bene palla al piede e serve sulla sinistra Mehmetaj. L’attaccante entra in area ma calcia fuori. Comunque primi venti minuti abbastanza soporiferi sul piano delle occasioni.

16′ Insolito atterrato in area di rigore ma l’arbitro decide di far applicare la norma del vantaggio. Dopodiché, ad azione finita, viene ammonito l’autore del fallo ovvero Fantoni.

10′ Oses mette un bel pallone sulla testa di Castagna con il suo tentativo che finisce di poco sopra la traversa. Ci sarebbe stato comunque l’offside a rendere vana l’azione.

8′ Il primo tiro della partita è di Ballone. Il numero 18 ci prova da fuori ma la sfera finisce a lato.

3′ Primi minuti di studio tra le due formazioni. C’è un forte vento con annessa una lieve pioggia, non proprio il massimo per giocare a calcio.

Partiti!

Primo tempo

Ceriale: 1 Vinci A, 2 Naoui, 3 Di Fino, 4 Farinazzo, 5 Fantoni, 6 Schirru, 7 Vinci S, 8 Oses, 9 Castagno, 10 Piazza F, 11 Condorelli. A disposizione di mister Davide Brignoli ci sono: 12 Piazza G, 13 Sardo, 14 Gloria, 15 Bonifazio, 16 Cigliutti, 17 Nida, 18 Rocca, 19 Lorusso, 20 Burdisso.

Pietra Ligure: 1 Vernice, 3 Pilii, 4 Ponzo, 5 Ayalas, 6 Corciulo, 7 Insolito G, 8 Puddu, 11 Mehmetaj, 14 Guaraglia, 16 Varaldo, 18 Ballone. A disposizione di mister Mario Pisano ci sono: 12 Duberti, 13 Praino, 15 D’Aprile, 17 Insolito L, 19 Bolia, 20 Blastein.

L’arbitro dell’incontro è il signor Rodolfo Corellino di Genova, coadiuvato dagli imperiesi Lorenzo Trucco e Marco Pozzi.

Ceriale. Oggi allo stadio Merlo va di scena una sfida sempre interessante. La capolista Pietra Ligure è ospite dei biancoblù di Davide Brignoli, che cercano una vittoria che manca ormai da quattro giornate. I ragazzi di Pisano, invece, stanno decisamente dominando il campionato di Promozione: in ventidue giornate sono diciannove i successi, un pareggio e soltanto due sconfitte. Insomma, biancocelesti sempre più da record.