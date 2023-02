Promozione. Il Pietra Ligure è una macchina perfetta: annientato il Borzoli

BORZOLI 0 -PIETRA LIGURE 3 (5′ Varaldo, 53′ Mehmetaj, 67′ Szerdi)

93′ Triplice fischio

90′ Tre minuti di recupero.

88′ D’Aprile per Guaraglia nel Pietra Ligure. A seguire Andreetto per Insolito. Standing ovation per il fantasista biancoceleste.

85′ Partita che ora ha davvero poco da raccontare. Il Pietra Ligure ha sfoderato l’ennesima prestazione maiuscola, abbinando qualità e quantità. Borzoli rimandato a sfide contro altre pretendenti alla zona play off. Nota di merito per i tanti giovani tifosi genovesi e per il piccolo gruppo di calorosi supporter pietresi.

79′ Esce Odasso tra gli applausi, entra Puddu. Poco dopo, Szerdi esce ed entra Corciulo.

78′ Partita che ora vede il Pietra Ligure in controllo. Dopo i terzo goal si sono abbassati i ritmi. Lato Borzoli, Bilanzone ha preso il posto di Provenzano.

67′ Golasso di Szerdi che, di controbalzo, mette a fil di palo un pallone proveniente da un corner dalla destra.

65′ Szerdi recupera palla, scambia con Insolito e mette in mezzo. La conclusione a botta sicura dello stesso Insolito viene respinta in corner. Sugli sviluppi dell’angolo il tiro di Varaldo in rovesciata finisce fuori.

63′ Bella iniziativa di Delgado che dal fondo serve Balestrino il cui tentativo di piatto esce di poco.

62′ Fallo a centrocampo di Odasso sanzionato con il cartellino giallo.

60′ Provenzano punta l’area e tocca per Balestrino. L’attaccante viene stoppato da un difensore del Pietra. Scontro senza fallo per il direttore di gara.

57′ Cambio nel Borzoli: Marco Raso lascia spazio a Cuman.

53′ Insolito G si incunea in area e calcia verso la porta Calizzano non trattiene e la palla entra in porta con Memetaj che infila nel sacco.

52′ Bellissima azione del Borzoli con Camera che va sul fondo e serve a rimorchio Camera. Tiro a botta sicura da dentro l’area parato da Vernice.

48′ Ennesimo contrasto vinto da Odasso. Il centrocampista conduce poi palla e calcia verso la porta. Conclusione centrale. Para Calizzano.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

45+2′ finisce il primo tempo. Pietra Ligure meritatamente avanti.

45′ Azione insistita del Pietra Ligure con Rovere che si incunea centralmente, resiste all’urto e riesce a far carambolare la palla a Varaldo. Cross basso che Calizzano è bravo a bloccare.

44′ Menzionare i frombolieri offensivi del Pietra sarebbe scontato. Gara enorme di Odasso e Varaldo per palloni recuperati.

42′ Tiro di Insolito parato da Calizzano.

36′ Anche il Pietra Ligure è costretto al cambio. Dominici lascia per Memetaj.

33′ Il Borzoli fa nuovamente capolino in avanti. Doppio corner ma senza pericoli per Vernice.

32′ Il Pietra Ligure continua a cingere d’assedio la difesa del Borzoli. I locali inseriscono Piccarretta per Volpe.

27′ Szerdi prova a centrare la porta su punizione . Il pallone si impenna e Ayalas prova a prolungarlo di testa in rete. Salvataggio sulla linea della difesa genovese.

26′ Ancora un pallone catturato dal Pietra mentre il Borzoli imposta. Odasso intercetta il passaggio nel cerchio di centrocampo e serve Rovere che, al limite, prova a seminare il panico. Delgado lo stende e viene ammonito.

19′ Gegenpressing pietrese, con Insolito che va a contendere la palla a Calizzano. Contrasto e sfera sul fondo.

17′ Bella iniziativa personale di Provenzano sulla sinistra. Scatto palla al piede e cross in mezzo. Nessun compagno riesce a trovare la deviazione vincente. La difesa spazza. Sul ribaltamento di fronte, Insolito G apre bene per Ponzo, il cui cross rasoterra diretto verso il centro dell’aera viene respinto.

14′ Il Borzoli prova a costruire dal basso e a fraseggiare come sua consuetudine ma il pressing feroce degli ospiti impedisce fino a questo momento alla squadra di Valmati di manovrare da centrocampo in avanti.

13′ Altro legno per il Pietra. Szerdi calcia direttamente in porta una punizione da posizione defilata. La palla si infrange contro il palo. Calizzano è sembrato essere sulla traiettoria.

7′ Pietra Ligure ancora pericoloso da corner, traversone di Odasso che sbatte sulla traversa.

5′ Pietra Ligure in vantaggio al primo tentativo! Corner dalla destra. Varaldo stacca nei pressi dell’area piccola e di testa non lascia scampo al portiere avversario.

3′ Buon inizio del Borzoli, che ha già battuto un corner e si è fatto vedere in avanti con Camera: incursione sull’out di sinistra in area e suggerimento in mezzo sventato però da Vernice in collaborazione con la difesa.

1′ Inizio ritardato di una manciata di minuti per un problema alla rete di una delle due porte. Pietra Ligure incaricato del calcio di inizio. Classica divisa biancoceleste per gli uomini di Pisano. Maglia blu con banda orizzontale gialla per il Borzoli.

Obiettivi chiarissimi per le due squadre classifica alla mano. Il Pietra Ligure vuole al più presto festeggiare il ritorno in Eccellenza. La squadra biancocelesti ha un bottino di dieci punti sulle inseguitrici. Il Borzoli ha in testa la partecipazione ai play off. Per farlo, la squadra deve guardarsi alle spalle ma soprattutto accorciare rispetto a chi precede.

Primo tempo

Pietra Ligure: 1 Vernice, 3 Pili, 4 Ponzo, 5 Ayalas, 7 Insolito G. 9 Dominici, 10 Rovere, 13 Szerdi, 14 Guaraglia, 16 Varaldo, 17 Odasso. A disposizione: 12 Duberti, 2 Andreetto, 6 Corciulo, 8 Puddu, 11 Memetaj, 15 D’Aprile, 18 Insolito L, 19 Aicardi, 20 Blanstein. Allenatore: Mario Pisano.

Borzoli: 1 Calizzano, 2 Delgado, 3 Camera, 4 Raso Marco, 5 Zani, 6 Ravera, 7 Guidotti, 8 Ottonello, 9 Balestrino, 10 Provenzano, 11 Volpe. A disposizione: 12 Belloro, 13 Bono, 14 Allocca, 15 Ardinghi, 16 Bilanzone, 17 Cuman, 18 Piccarreta, 19 Lo Stanco, 20 Ricci. Allenatore: Enrico Valmati

Arbitro: Filippo Gorlero di Imperia. Assistenti: Gezim Rushanaj di Genova e Oba Ntakirutimana di Savona

La classifica alla vigilia del match: Pietra Ligure 51; Serra Riccò e Praese 41; Sampierdarenese 37; Borzoli 32; Celle Varazze 31; Carcarese 31; Ventimiglia 30; Ceriale 29; Soccer Borghetto 28; New Bragno 22; Legino 19: Campese 18; Golfo Dianese 12; Ospedaletti 11; Baia Alassio 10.