Promozione, la Carcarese domina ma si deve accontentare di un punto: con la Campese finisce 1-1

CARCARESE- CAMPESE 1-1 (26’ Crisciuolo, 76’ Brovida)

50’ Triplice fischio

45’ 4 minuti di recupero. Ammonito Zignego per simulazione

42’ Carcarese vicina al raddoppio; cross di Brignone, Canaparo spizzica di testa e colpisce il PALO!

36’ Tobia lascia spazio a Ardinghi

34’ Chiarlone si gioca la carta Revello, entra per Manfredi. Spozio arretra in difesa

31’ GOOOOOOOOL! Moretti batte il calcio d’angolo, palla a Brovida che dal limite lascia partire una sassata: la sfera si schianta sulla traversa, rimbalza sulla linea e poi si infila in rete. 1-1

30’ intervento salvifico di Pastorino che toglie la sfera a Briano mentre sta per calciare davanti a Balbi, angolo

24’ Mombelloni prende il posto di Bonifacino

19’ Dopo l’espulsione, mister Meazzi utilizza un’atra sostituzione: Marchelli prende il posto di Arrache

17’ CAMPESE IN 10! Espulso Nania che da ultimo uomo trattiene e fa cadere Briano diretto in area

16’ Un cambio anche per la Carcarese: Canaparo per Basso

15’ Altro cambio per la Campese: Zignego entra per Salice

13’ Giallo per Tobia

10’ Briano mette in area una palla interessantissima, ma non ci arriva nessuno. L’avvio della ripresa è come il finale del primo tempo: Carcarese padrona del gioco, Campese chiusa nella propria metà campo

1’ Via alla ripresa, un cambio per la Campese: fuori Urso, dentro Parodi

SECONDO TEMPO

47’ Finisce il primo tempo con la Campese vantaggio di un gol, nonostante l’assedio finale i biancorossi non riescono a recuperare

45’ 2 minuti di recupero

42’ Carcarese a caccia del pari, chiude gli avversari nella propria metà campo senza però riuscire ad essere incisiva

36’ Ammonito anche Bonanno, falloso su Brignone

32’ Rischia tantissimo Bertoni: sulla trequarti si fa soffiare la palla da Tobia che scambia con Crisciuolo, ma sul filtrante del capitano ospite arriva prima Giribaldi

26’ GOOOOOOOL! Punizione di Crisciuolo: posizione centrale, dai 25 metri. Il capitano infila all’angolino alla destra di Giribaldi

24’ Spallata di Bardi a Brovida, giallo anche per lui

23’ Punizione di Spozio dal vertice dell’area, sul secondo palo colpisce al volo Manfredi ma non riesce a centrare lo specchio della porta

21’ Giallo anche per Chiappori, falloso su Brovida

19’ Giallo per Bonifacino

18’ Punizione dai 25 metri per la Campese: batte capitan Crisciuolo, conclusione che non crea problemi a Giribaldi che blocca

14’ Di nuovo pericolosa la Carcarese: Bertoni recupera palla sulla trequarti e dalla destra crossa in area per Brignone che di mancino prova ad angolare, ma Balbi risponde pronto

5’ Occasionissima per Brovida: servito da Brignone ci prova al volo a due passi dalla porta, conclusione alta

Si parte puntualissimi, fischio d’inizio alle 15:00

Carcare. Continuare la striscia positiva che dura da ben 9 giornate, è questo l’obiettivo della Carcarese che questo pomeriggio affronterà al Candido Corrent la Campese, fischio d’inizio alle ore 15.

All’andata i biancorossi erano riusciti ad imporsi per 2 a 0 grazie alle reti di Brignone e Brovida, che oggi partiranno titolari e tenteranno di punire nuovamente i genovesi, a caccia di preziosi punti salvezza.

La squadra di mister Meazzi, infatti, attualmente occupa la 13° posizione in classifica ed è quindi in zona play out. 21 i punti conquistati fino a qui: uno in meno del Legino (12°) e 7 in più dell’Ospedaletti (14°), seguono poi Golfo Dianese e Baia Alassio rispettivamente a 12 e 10 punti.

Situazione invece più rosea per i valbormidesi che grazie ai 32 punti guadagnati (gli stessi di Borzoli e Celle Varazze), si trovano ora in 5° posizione.

Entrambe arrivano da due risultati utili: la Campese, lo scorso turno, si è imposta 3 a 0 sulla Sampierdarenese, per la Carcarese invece un pari (2-2) con il Soccer Borghetto. Tre le vittorie in trasferta in questo campionato per i genovesi, così come quelle dei biancorossi al Corrent.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Moretti, Dematteis, Bonifacino, Spozio, Manfredi, Briano, Bertoni, Basso, Brignone, Brovida. A disp.: Delfino, Freccero, Bianchi, Gavarone, Prina, Frumento, Revello, Canaparo, Mombelloni. All. Loris Chiarlone

CAMPESE: Balbi, Salice, Chiappori, Nania, Bonanno, Pastorino, Urso, Bardi, Arrache, Crisiuolo, Tobia. A disp: Zunino, Parodi, Boggiano, Marchelli, Ardinghi, Zignego, Travo, Pirlo, Cenname. All. Andrea Meazzi

ARBITRO: Eusebiu Ciprian Cazacu di Albenga

ASSISTENTI: Manuela Sciutto e Riccardo Dell’Imperio di Novi Ligure