Promozione “A”, tra Celle Varazze e Legino vince l’equilibrio: 1-1 all’Olmo-Ferro

Risultato: Celle Varazze 1-1 Legino (5’ Macagno, 30’ Serhiienko)

Al 95’ il direttore di gara fischia tre volte. Il match termina 1-1.

Al 93’ un tiro sporcato rischia di beffare Pastorino, ma termina di poco alto: che brivido per il Legino!

Al 91’ l’arbitro ammonisce Giacomo Cavallone per proteste.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’87’ Pietro Cavallone lascia il campo per favorire l’ingresso di Bisio.

All’84’ Mollo rileva Piu: si copre il Legino in questo finale.

All’82’ Dorno dopo una mischia calcia dal limite dell’area, ma la sua conclusione termina di poco a lato.

Al 79’ Rossi rileva Gagliardi, forze fresche per la squadra di mister Monteforte.

Al 75’ Piacentini impatta di testa un ottimo cross di Gaggero trovando l’attenta risposta di Pastorino: altra chance per il Celle Varazze, resiste il Legino!

Al 74’ Kertalli viene ammonito a causa di un contrasto ruvido.

Al 73’ Pescio appoggia male la caviglia senza riuscire a continuare: dentro Revello al suo posto.

Al 68’ Turone gira di testa lo splendido suggerimento di Pietro Cavallone scheggiando il palo alla sinistra di Pastorino: che chance per il Celle Varazze!

Al 66’ Ferrara prende il posto di Cappannelli, mister Tobia sceglie di inserire forze fresche a centrocampo.

Al 63’ continuano i ribaltamenti di fronte con occasioni da una parte e dall’altra, il risultato però non cambia: è ancora 1-1 all’Olmo-Ferro.

Al 59’ Anselmo lascia il campo per favorire l’ingresso in campo di Piacentini: il Celle Varazze cambia davanti.

Al 58’ spingono ancora gli uomini di mister Monteforte, ma ancora una volta il pallone termina alto.

Al 55’ il Celle Varazze riesce ancora a rendersi pericoloso mancando tuttavia nella precisione: resiste l’1-1 all’Olmo-Ferro!

Al 51’ Doci subentra a Macagno, Tobia opta per un’altra sostituzione.

Alle 16.00 il direttore di gara comanda l’inizio della ripresa. Nessun cambio tra le file dei padroni di casa, dentro Sadiku al posto di Del Nero invece per gli ospiti.

Termina cosí 1-1 senza recupero un primo tempo giocato su buoni ritmi, una prima frazione in cui entrambe le squadre hanno saputo creare delle ottime occasioni.

Al 40’ Macagno si presenta a tu per tu con Fois facendosi ipnotizzare dall’estremo difensore avversario: brivido per il Celle Varazze, è calcio spettacolo all’Olmo-Ferro.

Al 37’ Anselmo lasciato colpevolmente libero di colpire nel cuore dell’area di rigore scheggia il palo alla destra di Pastorino: altro brivido per il Legino!

Al 35’ spinge fortissimo il Celle Varazze creando un’ulteriore serie di occasioni mancando tuttavia dal punto di vista della precisione.

Al 30’ Serhiienko trova un eurogol. Il numero 9 calcia dalla lunghissima distanza trovando l’incrocio dei pali: è 1-1 all’Olmo-Ferro!

Al 28’ Pescio da posizione defilata prova ad anticipare l’avversario non riuscendo però ad inquadrare lo specchio. Fase concitata del match, entrambe le squadre danno l’impressione di poter far male.

Al 25’ è ancora Pietro Cavallone a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione termina sull’esterno della rete: stanno crescendo i padroni di casa in questa fase.

Al 22’ il Celle Varazze prova a reagire cercando la via del pari con la conclusione a botta sicura di Pietro Cavallone che tuttavia viene prontamente murata: brivido per il Legino!

Al 14’ Piu ha una chance per raddoppiare, ma non riesce a sfruttare l’occasione non trovando la porta.

Al 5’ pronti via e Macagno approfitta di un‘incertezza della retroguardia avversaria sbloccando immediatamente la sfida: è 0-1 Legino all’Olmo-Ferro!

Alle 15.02 il direttore di gara comanda l’inizio del match.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Monteforte scendono in campo con Fois, Gaggero, Perata, Severi (C), Gagliardi, Turone, Durante, Anselmo, Serhiienko, G. Cavallone e P. Cavallone.

A disposizione ci sono Rebagliati, Scarpi, Valle, Rossi, Bisio, Cola, Peddi, Oddera e Piacentini.

Gli ospiti di Fabio Tobia invece rispondono con Pastorino, Crocilla, Semperboni (C), Cappannelli, Garzoglio, Kertalli, Piu, Dorno, Macagno, Del Nero e Pescio.

In panchina si accomodano Valenti, Mollo, Uruci, Diarra, Revello, Sadiku, Ferrara e Doci.

Presentazione

Celle Ligure. Oggi presso l’Olmo-Ferro Celle Varazze e Legino si sfidano in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Promozione (Girone A).