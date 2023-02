Progetto in località Mazzucca a Cairo, minoranza: “Viene sbancata una collina e creato nuovo cemento. Troppo impattante”

Cairo Montenotte. “Un altro progetto impattante per la nostra città: viene sbancata una collina all’ingresso di Cairo e creato nuovo cemento”. A dirlo il gruppo consiliare ‘Cairo in Comune’ che ha depositato ieri un’interrogazione per chiedere al sindaco Paolo Lambertini, all’assessore all’ambiente Ilaria Piemontesi e a quello all’urbanistica Fabrizio Ghione, informazioni sul progetto di sbancamento di una collina in località Mazzucca, lungo la strada provinciale all’ingresso di Cairo (di fronte all’Hotel City).

“Il progetto, presentato dalla società Bagnasco Edoardo SRL, prevede l’asportazione di una quantità enorme di terra (più di 320 mila metri cubi) per la realizzazione di un edificio artigianale con l’utilizzo per molti mesi di martelloni, escavatori e pale meccaniche che causeranno rumori, polveri e disagi in una zona dove sono presenti attività commerciali, artigianali e ricettive e abitazioni nella vicina zona dei Passeggeri. Praticamente una cava all’ingresso della città per costruire un nuovo edificio artigianale, continuando così la cementificazione del nostro territorio che è già cosparso di capannoni in parte vuoti e inutilizzati” dichiarano dal gruppo di minoranza.

“Come mai la giunta del sindaco Lambertini in sei anni di amministrazione e nonostante le promesse elettorali, non è ancora riuscita a redigere un piano regolatore che freni la folle corsa alla cementificazione e tuteli il territorio, riconvertendo e riqualificando le aree dismesse e abbandonate senza consumare altro suolo?” concludono i consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.