Asl 2, Arboscello: “Subito un direttore, no ad accorpamenti”. Bozzano: “Serve attenzione per il savonese”

Savona. “Un augurio di buon lavoro a Marco Damonte Prioli per il suo nuovo incarico di Direttore Generale del Policlinico San Martino di Genova. Un professionista con il quale ci siamo sempre confrontati apertamente e talvolta in modo diretto e duro, al quale riconosco capacità di ascolto, che ha portato a compimento, sul territorio savonese, una grande battaglia del territorio come quella dell’apertura del Centro Ictus al San Paolo di Savona”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, dopo l’annuncio la nomina di Marco Damonte Prioli, dg dell’Asl2, come direttore generale dell’ospedale San Martino di Genova.

“Questa scelta non deve però indebolire il funzionamento dell’Asl 2 savonese. Chiedo al presidente Toti e all’assessore Gratarola di provvedere, tenendo conto dei tempi tecnici necessari, ad una sostituzione immediata con la nomina di un nuovo direttore generale. Il territorio savonese, già sofferente in tema di servizi sanitari e con davanti grandi sfide di investimenti, non può permettersi di rimanere senza direzione sanitaria o di essere commissariato”.

“Un commissario straordinario, che per molti parrebbe un possibile preludio ad un accorpamento tra Asl 1 Imperiese e Asl 2 savonese, in questo momento nel quale le aziende sanitarie devono gestire l’appuntamento con il Pnrr, è un ipotesi sulla quale sono molto critico. Per Savona serve un nuovo direttore generale, senza opzioni transitorie” conclude Arboscello.

“Aspetto con ansia di avere notizie su chi arriverà a prendere il suo posto in Asl 2 – commenta il consigliere regionale Alessandro Bozzano – la nomina arriverà nelle prossime settimane”.

“In tema di sanità – sottolinea – il nostro territorio necessita di attenzione particolare, per arrivare a trovare quell’equilibrio che i cittadini ci chiedono. Sono certo che il presidente Toti ancora una volta saprà individuare la persona giusta per affrontare le sfide ormai non più prorogabili”.

Bozzano si congratula poi con Prioli: “Faccio i miei personali complimenti a Marco, professionista competente e dalle grandi doti umane, un amico nel quale in questi anni ho trovato un valido alleato nel lavoro di riorganizzazione della sanità locale, sempre pronto ad ascoltare le istanze del territorio per cercare soluzioni condivise e migliorative”.