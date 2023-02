Primarie, Toti: “Passo indietro del PD”. Replica M5s: “Tramonta la sua idea centrista”

Liguria. Non solo in casa Dem, ma le reazioni e i commenti alla vittoria di Elly Schlein arrivano da altri partiti ed esponenti politici.

“Ieri ho ascoltato con attenzione le parole di Elly Schlein, sembra sia scattata l’occupazione dell’istituto scolastico, qualcosa come l’occupazione studentesca: pace nel mondo, uguaglianza, giustizia, tutte parole che vanno riempite di contenuti” ha affermato Giovanni Toti, presidente della Liguria e leader di Italia al Centro, che augura “buon lavoro” alla nuova segretaria del Partito Democratico, votata anche in Liguria e a Genova con percentuali plebiscitarie.

“Quando c’è partecipazione e la gente va a votare, anche se meno dell’ultima volta con Zingaretti, credo sia un buon segno. Dopodiché, ccredo che la sinistra e il Pd abbiano preso la strada sbagliata – commenta Toti -. Fino ad oggi in questa regione ho visto il Pd asservito ai vari estremismi, siano quelli del M5s o della Lista Sansa che li ha rappresentati alle ultime elezioni, dove l’eguaglianza diventa appiattimento, dove la pace diventa mancato sostegno all’Ucraina che lotta per la libertà, dove i diritti dei lavoratori si scontrano con le imprese, dove gli yacht diventano simbolo di evasione fiscale e non di ricchezza e costruzione di tecnologia nella nostra regione”.

La vittoria di Elly Schlein, insomma, “mi sembra un deciso passo indietro. Detto questo buon lavoro – ribadisce Toti -. Mi auguro di trovare un Pd disponibile a ragionare sui grandi temi e che lo faccia col linguaggio della verità e non con quello dell’assemblea di istituto”.

Un risultato, quello delle primarie del Pd, che il governatore ligure si era augurato ironicamente, pur esprimendo parole di apprezzamento per Stefano Bonaccini. Ora questo sbilanciamento verso sinistra sembra mettere la parola fine alle congetture su un progressivo avvicinamento tra i dem e i progetti centristi di Giovanni Toti, suggeriti dalla convergenza che si è avverata in occasione delle provinciali di Savona, con spaccatura conseguente in seno al centrodestra.

Spaccatura che rischia di realizzarsi sulle comunali di Imperia. Oggi in Regione si è tenuto sul tema un nuovo vertice tra Toti e gli alleati: se per Flavio Di Muro a Ventimiglia, Cristina Ponzanelli a Sarzana e Diego Pistacchi a Sestri Levante l’intesa sembra ormai raggiunta, su Claudio Scajola rimane viva la ritrosia di Fratelli d’Italia.

“Claudio Scajola – ricorda Toti al termine dell’incontro – chiede che la sua resti una candidatura eminentemente civica, cosa che mi trova d’accordo e trova d’accordo la maggior parte del centrodestra. Mi auguro che anche Fdi venga su questa linea. In ogni caso questo non deve fermare il senso di responsabilità che oggi il centrodestra deve sentire ancora più profondo. Indebolire il governo di un territorio per riportarlo al passato di un Pd con la testa girata all’indietro, che guarda a un mondo che non esiste più e lo spaccia come un paradiso possibile mentre è un’assoluta utopia, credo ci riporterebbe ai giorni più bui della decrescita felice che questa regione non vuole vedere mai più” conclude il governatore ligure.

Ai commenti di Toti è arrivata a stretto giro la risposta del capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi: “Il presidente di Regione ha sparato l’ennesima belinata… Definire il M5S estremista è non solo ridicolo, ma denota una becera mancanza di rispetto per le idee altrui. Certo che se per “estremismo” Toti intende la difesa senza se e senza ma dei meno fortunati e dei poveri (che in Liguria sono ahinoi tanti e solo lui non se ne accorge, preso com’è dai suoi progetti romani), così come dei diritti civili, dell’ambiente, della salute pubblica, della giustizia sociale, dell’uguaglianza, dell’equità e della pace oggi ripetutamente bistrattata e calpestata, allora sì forse è proprio vero: siamo “estremisti”.

“Esattamente come lo è il presidente stesso per i valori in cui crede. Sempre che possano essere considerati valori la cementificazione, la privatizzazione della sanità pubblica, lo sperpero di denaro pubblico per coltivare la propria immagine attraverso una comunicazione tutta personale, l’imposizione di progetti calati dall’alto senza alcun confronto con i cittadini… giusto per citare una manciata a caso dei tanti “valori” in cui noi non crediamo e che Toti vuole far passare come crescita e sviluppo”.

“A differenza del presidente di Regione, che oggi nel sottotesto fa sapere di piangere il tramonto dell’ennesima idea centrista, preferiamo osservare senza ciatellare. I dem hanno scelto democraticamente e quella scelta va rispettata, possibilmente senza battute acide e indispettite da asilo Mariuccia” conclude l’esponente pentastellato.

E sostegno del presidente interviene la Lista Toti: “E’ stato rilevato un dato di fatto. Cioè che i dem hanno scelto di seguire e inseguire posizioni radicali, estremiste, quali sono da sempre quelle tenute dalla Lista Sansa, come dai grillini. Non è un caso se, a livello nazionale come ancor più qui a Genova e in Liguria, chi si riconosce al centro, non fa alleanze con un Pd che sceglie l’abbraccio di formazioni che scelgono quelle posizioni”.

“In nessun passaggio il presidente Toti si è permesso di criticare la libera e legittima scelta degli elettori Pd, quanto piuttosto il modo di fare politica di certe opposizioni pronte alla via del qualunquismo. La stessa via che anche in questa occasione ha portato fuori strada i pentastellati che sono persino riusciti a straparlare – solo per fare un esempio – di cementificazione di una Regione che questa amministrazione sta invece riqualificando con progetti che non prevedono un solo metro cubo in più”.

“Al consigliere Tosi che parla di “belinate” ricordiamo proprio che Toti ha esordito augurando buon lavoro alla neo segretaria e sottolineando la partecipazione al voto, espressione di democrazia. Probabilmente il fatto di rimarcare la nostra distanza da quel clima di “occupazione studentesca” cui ha fatto riferimento il presidente, ha fatto venire in mente ai Cinque Stelle l’asilo Mariuccia. Usando il loro metro ci sta, dal momento che per progresso intendono decrescita” conclude il gruppo di maggioranza in Regione.