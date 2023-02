Primarie Pd, Lirosi: “Auspico un massiccio ricorso al voto, priorità l’unità del partito”

Savona. Francesco Lirosi, presidente del Consiglio comunale di Savona, lancia un appello ai savonesi: “Andate a votare per le Primarie del Partito Democratico”.

Il voto è previsto per domani (domenica 26 febbraio), quando verrà eletto il nuovo segretario dem: la scelta è tra Bonaccini o Schlein

“Sono due ottimi politici, con programmi simili (scuola pubblica, sanità, ambiente) e, naturalmente, qualche differenza di vedute – commenta Lirosi -. Bonaccini auspica un partito che si rivolge a tutti i cittadini, capace di dialogare e interessarsi di ogni tipo di problema, che vada al governo del paese solo quando ne avrà la forza dettata dal mandato popolare elettivo. Un partito i cui dirigenti dovranno essere scelti con metodo meritocratico, che abbiano il mandato popolare delle primarie e possiedano le qualità del buon amministratore della cosa pubblica. Sarà un partito aperto a tutte le idee e non un movimento chiuso. Una bella novità, governata dai militanti, come dovrebbe essere ogni partito di sinistra e come, invece, non è mai”.

“Prioritaria l’unità del partito – afferma – : dopo le primarie bisognerà unirsi intorno al vincitore per aiutarlo e, se del caso, criticarlo costruttivamente. Avremo una forza politica democratica che si apre spontaneamente al giudizio popolare, che si mette in gioco, che vorrà collaborare con ogni forza democratica. Insomma, una ricchezza per il paese”.

“Infine – conclude Lirosi – un pensiero amaro, quasi spaventato: l’Italia è sempre stata una nazione democratica, con una Costituzione splendida. Tutto si basa sulla democrazia e questa si basa sul voto, libero e personale. Oggi vota circa il 40% degli aventi diritto. Così perdiamo tutti ed è molto pericoloso. Auspico un massiccio ricorso al voto per la scelta del segretario del maggior partito di sinistra, indispensabile per ogni tipo di opposizione costruttiva”.