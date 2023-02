Primarie PD: il segretario Parrinello rassicura su unità, ma la “svolta” potrebbe rimescolare alleanze e programmi

Provincia. La svolta storica all’interno del PD, con la vittoria di Elly Schlein alle primarie e la prima volta di una donna segretario nazionale dei Dem, rappresenta un segnale chiaro lanciato da elettori e simpatizzanti del Partito Democratico nel segno di una rinnovata forza di sinistra presente nel panorama politico e con una nuova vocazione sui temi del lavoro, del sociale, dell’ambiente e dei diritti.

L’esito delle consultazioni è al centro del dibattito interno al PD, anche alla luce delle sue ripercussioni a livello regionale e locale. Dal canto suo il segretario provinciale Emanuelle Parrinello mantiene il suo ruolo “super partes” tra le mozioni programmatiche che si sono presentate – anche per la sua funzione di presidente della commissione per il congresso -, mantenendo un profilo di gestione unitaria e collegiale del partito savonese. E rassicura: “Non credo ci saranno conseguenze per il PD provinciale che ha sviluppato una funzione di assoluta imparzialità rispetto alla competizione per la segreteria, supportando entrambe le liste in egual modo”.

Il segretario Dem rimarca sulla partecipazione politica al voto, proprio come spinta di fiducia ad un nuovo e sereno corso del partito: “Quasi 4.500 votanti in provincia, che hanno sfidato il maltempo e in alcune zone la neve, testimoniano che queste primarie sono state ancora una volta un successo di partecipazione”.

“Rivolgo un grande ringraziamento agli oltre 150 volontari, presidenti di seggio, scrutatori, militanti che hanno reso possibile questo momento di democrazia, che rimane un unicum nel panorama politico italiano”.

“I nostri elettori hanno scelto la nuova segretaria, Elly Schlein. Da domani siamo pronti a lavorare tutti insieme, come d’altronde non abbiamo mai smesso di fare anche durante la campagna congressuale, per il bene del PD e del nostro territorio” conclude Parrinello.

Uno scenario, però, che dovrà anche confrontarsi con possibili mutamenti di linea politica del PD, che potranno avere effetti negli appuntamenti elettorali. A cominciare dalle stesse alleanze, con l’acclamazione della neo segretaria accolta come la nascita di un fronte progressista allargato che, oltre alle componenti della sinistra radicale e degli ambientalisti, includa lo stesso M5s e guardi con meno interesse a forze centriste o moderate, così come aggregazioni civiche trasversali che magari non abbiano anche un marcato “segno politico”. Un riferimento alle elezioni amministrative, sulle quali, però, si mantiene ancora una linea di apertura sulle possibili liste e candidati sindaci in campo.

Sull’annunciato cambiamento e rinnovamento Dem, tuttavia, i giochi sono ancora aperti e le prospettive ancora tutte da scoprire.

Intanto, a livello ligure il PD rilancia un nuovo percorso che rappresenti una forte alternativa alla destra: “La grande partecipazione a queste primarie, con quasi 29mila persone che hanno votato in Liguria, è il primo risultato a cui guardare, in un contesto in cui l’astensionismo è un dato crescente, è la dimostrazione del valore delle idee e delle persone che costituiscono la comunità del Partito Democratico. Il primo grazie va ai volontari e alle volontarie che hanno permesso di raggiungere questo obiettivo e che in questi giorni sono stati fondamentali per far funzionare la macchina, tenendo aperti circoli e gazebo” ha evidenziato Valentina Ghio, segretaria regionale PD Liguria e deputata Dem.

“Con il 67,42 per cento di preferenze Elly Schlein in Liguria, dopo la vittoria nei circoli, conquista anche le primarie. Un segnale forte che dimostra che il Partito Democratico vuole tracciare la sua strada in modo chiaro e netto sui principali temi portati avanti dalla nuova segretaria: lotta alla precarietà, ambiente come priorità legata alla giustizia sociale, diritti civili”.

“Le persone con il loro voto hanno indicato una rotta con al centro questi obiettivi. Per la prima volta alla guida del PD ci sarà una donna, un valore aggiunto, per continuare a guardare avanti per costruire un partito ancora più forte e coeso capace di essere alternativa alla destra di governo, anche in Liguria” conclude.