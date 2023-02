Savona. Buona affluenza ai seggi nel savonese per le primarie del Partito Democratico. I dati arrivati dalla segreteria Dem, secondo una prima rilevazione effettuata alle 13.30, dimostrano la volontà di partecipazione a queste consultazioni che porteranno alla nomina del nuovo segretario nazionale.

Almeno 200 i votanti al circolo di Albenga nelle sole prime ore del mattino, ma gli elettori non sono mancati anche nelle altre località provinciali: 29 i seggi allestiti nel savonese, con l’impegno di almeno un centinaio di volontari nella macchina organizzativa: i seggi resteranno aperti fino alle 20.00 di questa sera.

Possono votare tutte le cittadine e i cittadini che abbiano compiuto i 16 anni, anche non iscritti al partito, presentandosi muniti di carta di identità e tessera elettorale, con una donazione di 2 euro al seggio.

In lizza non solo la scelta tra tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, i due candidati per la segreteria PD, ma anche la composizione dell’assemblea nazionale Dem. Per la Liguria i posti disponibili sono 16, tra i savonesi per la Schlein ci sono la consigliera comunale Aurora Lessi come capolista della mozione e Simone Anselmo, segretario di Articolo Uno, in quarta posizione. Per la lista di Bonaccini il consigliere regionale Roberto Arboscello è il capolista, in quarta posizione l’assessore comunale di Pietra Ligure Marisa Pastorino.

Il modello scelto è speculare per le circoscrizioni presenti alle elezioni politiche, dunque sono quattro i posti disponibili per il ponente ligure e le province di Imperia e Savona: essendo di fatto “liste bloccate”, in appoggio ai rispettivi due candidati, salvo sorprese dovrebbero passare i capolista delle due mozioni sfidanti, dunque Arboscello e Aurora Lessi.

Primarie Pd 2023, il voto ai seggi nel savonese

“La risposta dei nostri elettori e simpatizzanti è senz’altro positiva, stando all’attuale situazione di affluenza nei seggi allestiti nei circoli della provincia di Savona – sottolinea il segretario provinciale Emanuele Parrinello -. Ancora una volta il Partito Democratico ha dimostrato la sua anima partecipativa e aperta alla società civile, pronta a raccogliere il contributo di tutti”.

“Un momento di adesione e condivisione importante e che vuole rappresentare una risposta alla grave crisi di partecipazione politica” conclude il segretario Dem.

