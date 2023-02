Primarie Pd: Bonaccini avanti a livello nazionale, ma in Liguria trionfa Elly Schlein

Liguria. La nostra regione diventa un “caso” per il Pd dove, nella fase del congresso che ha previsto la consultazione degli iscritti per indicare il futuro segretario, Elly Schlein ha sconfitto il principale avversario, Stefano Bonaccini con una percentuale del 54% contro il 38% del governatore emiliano (molto indietro gli altri due candidati, Gianni Cuperlo, 6,5%, e Paola De Micheli, 1,5%)

La vittoria si fa ancora più schiacciante se si analizza il dato genovese. Nei circoli del capoluogo ligure e della sua provincia Schlein, deputata, ha ottenuto il 61% contro il 32% di Bonaccini. Di contro quest’ultimo è più forte soprattutto nelle province di Savona e Imperia.

Adesso la palla passerà ai sostenitori non iscritti al partito. Il 26 febbraio si terranno le primarie vere e proprie. Nei gazebo e nelle sezioni – e solo in alcuni casi anche on line – chi firmerà una dichiarazione in cui ci si definisce sostenitori del partito e si versa un contributo di 2 euro – saranno loro a decidere chi, tra i candidati al ballottaggio, sarà segretario.

Ma quello che si è verificato in Liguria, a livello di preferenze non coincide affatto con il trend a livello nazionale dove Stefano Bonaccini è in netto vantaggio (quando mancano ancora gli scrutini di Lazio e Lombardia), al di sopra del 55%, con Schlein ferma al 33% e con alcuni sondaggi che confermano, anche al 26 marzo, almeno 15 punti di scarto tra i candidati.

Il caso Liguria. Non è una sorpresa che Elly Schlein abbia ottenuto in Liguria un tale successo. Lo si poteva immaginare dalla quantità di persone che qualche giorno fa si sono riunite alla Sala Chiamata per ascoltarla presentare la sua idea di partito. Ma l’aspetto cruciale è dettato dal fatto che in Liguria l’endorsement a Schlein è arrivato dalla componente maggioritaria della segreteria regionale, e non solo.

Il supporto a Schlein ha visto unire gli orlandiani e figure come, oltre allo stesso ex ministro del Lavoro, il segretario genovese Simone D’Angelo, la deputata ed ex sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio, ma anche la “ex corrente dei sindaci”, con una figura come il vicepresidente del consiglio regionale, Armando Sanna, che all’ultimo congresso regionale era su una posizione opposta. Semplificando verrebbe da farne una questione quasi generazionale, se non in termini anagrafici quanto meno in termini di rilevanza nel partito.

Di contro, infatti, con il governatore emiliano sono schierati molti esponenti Dem della prima ora: dalla ex ministro Roberta Pinotti all’ex presidente della Regione Claudio Burlando, passando per Lorenzo Basso, Pippo Rossetti, Cristina Lodi e per l’eurodeputato Brando Benifei.

Resta ora da capire cosa succederà alle primarie allargate: se i pronostici saranno rispettati o meno, e se saranno rispettati, come cambieranno – se cambieranno – gli equilibri di potere del Pd in Liguria.