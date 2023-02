Primarie, Pd Albenga: “Uno straordinario esercizio di democrazia, inizia una nuova storia”

Albenga. “Domenica 26 febbraio è stata una giornata di straordinario esercizio di democrazia in tutti i circoli del PD da prendere come esempio e come faro illuminante per il futuro del partito e non solo. Non solo a livello politico, ma soprattutto a livello umano: alla faccia di chi ha definito le primarie ‘il solito brodino’. Forse lo è stato, ma ben insaporito da quel sale chiamato passione, dalle spezie chiamate valori e da tutti gli altri ingredienti chiamati condivisione, lealtà e coerenza”. Lo ha detto la segreteria della sezione albenganese del Partito Democratico in seguito all’esito delle primarie di domenica.

“Se lo specchio dell’anima sono gli occhi allora possiamo avere fiducia nel futuro – proseguono -. Nei seggi abbiamo visto la passione dei vecchi militanti animati dalla voglia di esserci ancora sempre e comunque, nonostante le condizioni atmosferiche. Abbiamo visto gli occhi di ragazzi e ragazze che per la prima volta nella loro vita (alcuni a soli sedici anni) hanno avuto l’onere e l’onore di esprimere il loro voto: quella penna pesa come un macigno quella prima volta, quando ci credi davvero. Abbiamo visto persone portare un caffè caldo ai volontari che per ore hanno reso servizio non solo al partito, ma alla democrazia. Abbiamo visto risate, scherzi e confronto. Abbiamo visto curiosità e voglia di stare insieme. Abbiamo sentito pulsare il cuore del nostro fantastico Paese, ricco di contraddizioni, ma proprio per questo straordinarie. Abbiamo visto famiglie mobilitate in nome di un’idea. Abbiamo visto il rispetto nei confronti di tutti quelli che hanno combattuto per far sì che tutto questo potesse accadere. Abbiamo visto le bandiere del PD sventolare e rendersi conto di come in una democrazia tutto sia risorsa e non ostacolo. Abbiamo visto eleggere la prima donna alla guida del partito dopo un confronto serrato, ma leale. Abbiamo visto come basti a volte poco per unire le persone. Abbiamo visto giovani convinti che una x possa davvero cambiare le cose ovunque essa sia posta, ma è comunque un segnale”.

E concludono: “Abbiamo avuto l’onore di vedere iniziare, in ogni caso, qualunque fosse stato, il risultato una nuova storia. Come Segreteria del PD ingauno vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato dandoci quella carica in più per continuare a fare politica. Adesso più che mai “Parte da noi” nella convinzione che in questo viaggio non saremo soli. Tante sono le iniziative che proporremo a partire dall’inaugurazione della nuova sede, quella già utilizzata per le votazioni. Perciò….stay tuned, stay PD”.