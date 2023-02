Prima Categoria “B”, Savona-Spotornese LIVE: biancoblú avanti di misura al termine dei primi 45’

Risultato: Savona 1-1 Spotornese (7’ Rapetti, 62’ Ferrotti) [Live]

Al 69’ Cavallaro subentra a Lanzarotti, Frumento opta per inserire forze fresche a centrocampo.

Al 65’ Di Roccia ha un’altra enorme occasione per portare avanti il Savona, ma il suo tiro termina di poco a lato: chance enorme sciupata dal Vecchio Delfino.

Al 63’ Cosentino viene ammonito a causa di un intervento falloso compiuto al limite dell’area di rigore. Il Savona direttamente da punizione cerca un nuovo vantaggio, ma il pallone termina alto.

Al 62’ la Spotornese trova il pareggio. Ferrotti gestisce un ottimo suggerimento nel cuore dell’area di rigore pescando l’angolino: Porta battuto, è 1-1 al Briano!

Al 57’ Rapetti ha un’ottima chance per siglare la doppietta personale portando i suoi sul 2-0, ma il suo tentativo termina alto.

Al 53’ Ferrotti si libera in area di rigore calciando verso la porta, ma Porta risponde presente bloccando in tuffo.

Al 49’ Caredda dalla distanza mostra alcuni sprazzi del suo immenso talento con un siluro dalla distanza bloccato in maniera plastica dal portiere avversario: continua a spingere il Savona in questa fase.

Al 46’ pronti via e Lanzarotti tenta di sorprendere Filippi (in uscita) con un pallonetto: l’estremo difensore riesce a salvare con la complicità di un compagno, altro brivido per gli uomini di mister Dorigo!

Alle 15.57 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio per il Vecchio Delfino, dentro Carminati per Bogarin nella Spotornese.

Termina 1-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo piuttosto equilibrato, una sfida per il momento decisa dal cinismo di un Savona preciso e ordinato.

Al 42’ l’intervento falloso di Bogarin punito dall’arbitro con un’ammonizione.

Al 37’ ci prova anche Colombino, ma la sua conclusione ha lo stesso esito di quelle dei compagni: fuori misura.

Al 33’ Zhuzhi calcia dalla distanza mancando però lo specchio della porta: prova a spingere la Spotornese in questa fase.

Al 27’ Bogarin di testa tenta di impensierire Porta, ma il suo tentativo termina di poco sopra la traversa.

Al 25’ un intervento in tackle di Marrapodi viene punito dall’arbitro con il primo cartellino giallo del match.

Al 23’ Esposito crossa al centro per un ispiratissimo Rapetti che, di testa, sfiora il palo alla destra di Filippo: brivido per la Spotornese, occasione colossale per il Savona!

Al 18’ la squadra ospite fatica a creare, difendono ordinatamente i padroni di casa.

Al 12’ Polito con un destro dal limite dell’area cerca di scuotere i suoi, ma Porta con sicurezza blocca la sua conclusione.

Al 7’ si sblocca il match. Rapetti ritrova il gol con un pallonetto su cui Filippi non può intervenire: è 1-0 Savona al Briano!

Al 4’ i biancoblù provano immediatamente a suonare la carica o rima con Rapetti e poi con Lanzarotti non riuscendo tuttavia a centrare lo specchio della porta.

Alle 14.59 il direttore di gara comanda l’inizio dell’incontro

Le formazioni

I padroni di casa guidati da Ermanno Frumento si schierano con Porta, Fancellu, Esposito, Marrapodi, Apicella, Kuci, Lanzarotti, Di Roccia (C), Rapetti, Caredda e Bruzzone.

A disposizione ci sono Barbara, Beani, Panaro, Antonelli e Cavallaro.

Gli ospiti di Federico Dorigo invece rispondono con Filippi, Zhuzhi, Crovella (C), Greco, Ottonello, Cosentino, Bogarin, Orcino, Ferrotti, Polito e Colombino.

In panchina si accomodano Marangon, Basso, Bovero, Tomasi, Shahini, Chessa, Lione, Intili e Carminati.

Presentazione

Savona. Oggi presso il campo sportivo “Augusto Briano” Savona e Spotornese si sfidano in occasione dell’anticipo della ventesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).