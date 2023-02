Prima Categoria “B”, Savona avanti due volte, ma la Priamar la riprende: 2-2 nel derby del “Levratto”

Risultato: Priamar 2-2 Savona (35’ Rapetti, 46’ Rebottaro, 50’ Quintavalle, 80’ Carabetta)

Al 94’ l’arbitro fischia tre volte. Termina così 2-2 un match ricco di emozioni.

Al 93’ il Savona crea ancora una chance senza tuttavia riuscire a concretizzarla.

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

Al 90’ Carabetta infortunato lascia il campo, dentro Galvagna al suo posto.

All’88’ Lanzarotti ha l’occasione per portare nuovamente avanti i suoi, ma a porta spalancata non riesce a calciare scatenando le proteste dei suoi: il Savona vorrebbe un rigore, l’arbitro lascia correre. Bruzzone ammonito per proteste.

All’85’ Rapetti spreca una punizione da buona posizione.

All’84’ Rebottaro viene ammonito per proteste.

All’83’ Balzano rileva Postola, forze fresche sulle fasce per la Priamar.

All’81’ Bruzzone e Lanzarotti prendono il posto di Marrapodi e Brazzino, mister Frumento non ci sta dando un chiaro segnale ai suoi: serve vincere!

All’80’ la Priamar la riprende. Carabetta splendidamente servito da un compagno davanti alla porta non può sbagliare: è 2-2 al Levratto!

Al 78’ Kuci cerca la prodezza dalla distanza, ma Berlanzoli risponde ancora presente respingendo con i pugni.

Al 76’ Pusceddu risponde inserendo Carabetta, fuori Velez.

Al 74’ Beani rileva uno stremato Quintavalle, anche il Savona opta per una sostituzione.

Al 72’ Kuci pesca Quintavalle che, di testa, sfiora l’incrocio dei pali: brivido per la Priamar!

Al 71’ Alaza viene ammonito a causa di un contrasto duro.

Al 69’ Bardhi cerca la porta direttamente da punizione, ma il suo tentativo termina alto.

Al 68’ mister Pusceddu inserisce Travi al posto di Casalinuovo.

Al 65’ Alaza ci prova di testa, blocca porta.

Al 61’ arriva il primo cambio della gara: Bardhi rileva Setzu, Priamar più offensivo.

Al 59’ Alaza si libera della marcatura spaventando Porta: scatenato il numero 10 dei locali quest’oggi.

Al 54’ Porta compie un’altra parata miracolosa, ma il gioco era fermo per un offside.

Al 50’ Quintavalle si presenta dal dischetto incrociando la conclusione, ma Berlanzoli intuisce respingendo il suo tentativo. Successivamente però il pallone arriva a Fancellu il quale disegna una splendida traiettoria che proprio Quintavalle trasforma di testa: tornano subito avanti gli ospiti, è 1-2 al Levratto!

Al 49’ il Savona prova a rispondere con un’azione manovrata al termine della quale Caredda viene steso in area da Setzu: l’arbitro mostra il cartellino giallo all’autore del fallo e indica il dischetto, sarà penalty per i biancoblù!

Al 46’ pronti, via e Rebottaro approfitta di un pallone vacante calciando la sfera di prima intenzione alle spalle di Porta: è subito 1-1 al Levratto!

Alle 15.59 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio tra le file delle due squadre.

Termina 0-1 senza recupero un primo tempo piuttosto divertente, 45 minuti giocati a un buon ritmo da entrambe le squadre.

Al 44’ Quintavalle cerca la porta direttamente da punizione, ma l’estremo difensore della Priamar blocca con sicurezza.

Al 41’ Casalinuovo manca l’intervento con Quimtavalle che prova ad approfittarne servendo immediatamente Rapetti, ma Berlanzoli in uscita sventa la minaccia riscattandosi per l’errore precedente.

Al 36’ la Priamar cerca immediatamente di rispondere con la conclusione di Alaza, ma Porta ancora una volta abbassa la saracinesca salvando il vantaggio del Savona.

Al 35’ si sblocca la sfida. Rapetti con la complicità di Berlanzoli porta avanti i suoi: è 0-1 al Levratto!

Al 33’ Velez serve Tuci il quale, solo davanti a Porta, trova una risposta fantascientifica dell’estremo difensore biancoblù: resiste lo 0-0.

Al 31’ Brazzino scappa sulla fascia trovando Quintavalle il quale scivola nel cuore dell’area di rigore; il pallone arriva a Marrapodi il quale, di prima intenzione, trova la deviazione provvidenziale di un difensore della Priamar: continua a spingere il Savona!

Al 28’ Di Roccia palla al piede arriva a calciare trovando la respinta dell’esterno difensore avversario, poi Rapetti raccoglie il pallone servendo Quintavalle che, di testa, trova ancora i guantoni di Berlanzoli: sarà angolo per il Savona, che brivido per la Priamar!

Al 24’ Marrapodi cerca l’angolino dalla distanza: Berlanzoli con un ottimo intervento riesce a respingere.

Al 20’ ospiti ancora in avanti, difendono gli uomini di mister Pusceddu.

Al 12’ Velez dalla distanza prova a suonare la carica per i suoi approfittando di un errore compiuto dalla formazione avversaria in fase di disimpegno, Porta però blocca con sicurezza.

Al 10’ è nuovamente il Savona a rendersi pericoloso, resiste per il momento la Priamar.

Al 5’ Kuci di testa sfiora l’incrocio dei pali: spinge ancora il Vecchio Delfino, super partenza per gli uomini di Frumento!

Al 3’ Quintavalle serve Rapetti il quale, solo davanti a Berlanzoli, trova l’intervento provvidenziale dell’estremo difensore avversario: che occasione per il Savona!

Alle 15.00 il direttore di gara comanda l’inizio del match.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Pusceddu si schierano con Berlanzoli, Casalinuovo, Pistola, Setzu, Dal Piaz (C), Cyrbia, Rebottaro, Loi, Velez, Alaza e Tuci.

In panchina si accomodano Trucco, Galvagna, Bardhi, Travi, Carabetta, Balzano, Ghini e Mileto.

Gli ospiti guidati da mister Frumento rispondono con Porta, Brazzino, Esposito, Di Roccia (C), Apicella, Kuci, Fancellu, Quintavalle, Rapetti, Caredda e Marrapodi.

A disposizione ci sono Barbara, Lanzarotti, Beani, Panaro, Antonelli e Bruzzone.

Presentazione

Savona. Oggi presso l’impianto sportivo “Felice Levratto” Priamar e Savona si sfidano in occasione della ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Partita particolarmente importante per entrambe le compagini: vincere per gli uomini di Pusceddu significherebbe avvicinare la salvezza, Quintavalle e compagni invece, con i tre punti, potrebbero portarsi a ridosso della zona playoff.