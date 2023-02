Prima Categoria “B”, oggi il derby tra Priamar e Savona: in casa biancoblù alta tensione tra spogliatoio e proprietà

Savona. Oggi presso l’impianto sportivo “Felice Levratto” Priamar e Savona si sfideranno in occasione della ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). La partita sarà particolarmente importante per entrambe le compagini: vincere per gli uomini di Pusceddu significherebbe avvicinare la salvezza, Quintavalle e compagni invece, con i tre punti, potrebbero portarsi a ridosso della zona playoff.

L’avvicinamento al match tuttavia, è stato decisamente turbolento: l’allenatore della Priamar è stato accostato al Vecchio Delfino in vista della prossima stagione, questo mentre alcune dichiarazioni rilasciate da Massimo Cittadino, presidente degli Striscioni, sono state mal digerite dallo spogliatoio biancoblù.

Ad ora non si sa se Carlo Porta, uno dei giocatori chiave della squadra, scenderà in campo. L’estremo difensore del Savona è rimasto molto deluso da quanto detto dal numero uno del club, esternazioni che hanno dato vita ad un vero e proprio screzio con l’intero gruppo di giocatori del Vecchio Delfino. Clima teso dunque in vista del match.

Negli anticipi disputati ieri invece si segnalano le sconfitte di Letimbro, Masone e Quiliano&Valleggia. La squadra di mister Oliva ha subito il ritorno degli avversari dell’Olimpic nonostante la superiorità numerica, questo mentre la squadra guidata da Luca Cavanna è stata sconfitta dal Multedo, compagine che da svariate giornate sta confermando il suo ottimo periodo di forma. A fermare momentaneamente la corsa del sodalizio del presidente Landucci è stata invece la Spotornese, vera e propria rilevazione di un girone estremamente divertente e ricco di colpi di scena.