Prima Categoria “B”, Caredda risponde a Rebagliati: 1-1 nel derby tra Albissole e Savona

Risultato: Albissole 1-1 Savona (41’ rig. Rebagliati, 55’ Caredda)

Termina 1-1 il match.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 77’ sul taccuino dell’arbitro compare il nome di Lupi: giallo anche per lui.

Al 75’ Valle viene ammonito per aver ostacolato la ripartenza di Marrapodi.

Al 72’ Di Roccia rileva Bruzzone, cambia qualcosa anche mister Frumento.

Al 69’ Di Mare scende in campo al posto di Vallarino, i biancazzurri optano per inserire delle forze fresche a centrocampo.

Al 67’ Romano cerca la porta direttamente da punizione, ma il suo tentativo termina sul fondo.

Al 66’ Caredda viene sanzionato per una trattenuta evidente ai danni di un giocatore avversario.

Al 64’ mister Sarpero opta per inserire Diana al posto di Calcagno.

Al 61’ ancora super Porta! L’estremo difensore del Savona respinge con i pugni il colpo di testa a botta sicura di Damonte: resiste l’1-1 al Faraggiana!

Al 60’ l’Albissole tenta di reagire in maniera rabbiosa mettendo in affanno la difesa del Vecchio Delfino, ma Porta si supera mettendo in corner: che brivido per i biancoblù!

Al 55’ Caredda calcia vedendosi respingere la conclusione da Malinverni con un colpo di reni spettacolare, ma sulla ribattuta si avventa lo stesso numero 10 ribadendo in rete: è 1-1 al Faraggiana!

Al 54’ Bruzzone viene steso in area di rigore: anche il Savona avrà una chance dal dischetto.

Al 49’ non cambia il tema tattico del match: l’Albissole prova a fare la partita, il Savona tenta di ripartire in contropiede.

Alle 16.02 l’arbitro fischia il calcio è d’inizio del secondo tempo. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ricorda soltanto l’ingresso al 25’ di Lanzarotti al posto di Mela.

Termina tuttavia sul risultato di 1-0 senza ulteriori sussulti un primo tempo piuttosto godibile, una sfida impreziosita dalle tifoserie presenti sugli spalti che, indubbiamente, meriterebbero altri palcoscenici.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

Al 44’ il Savona prova a reagire, ma l’Albissole fa buona guardia.

Al 41’ Ghigliazza viene sanzionato a causa di un intervento duro compiuto all’altezza del cerchio di centrocampo: si è stappato il match!

Al 40’ Rebagliati si presenta sul dischetto spiazzando Porta: è 1-0 Albissole al Faraggiana, esplode la gioia dei tifosi locali sugli spalti!

Al 39’ ecco la possibile svolta del match. Apicella stende un attaccante biancazzurro e l’arbitro non ha dubbi: sarà calcio di rigore per i Ceramisti.

Al 36’ Rapetti cerca la porta da posizione defilata senza tuttavia impensierire un impeccabile Malinverni.

Al 30’ Lanzarotti conferma il suo ottimo periodo di forma calciando a botta sicura dopo aver portato a termine un’ottima progressione palla al piede: il pallone sfiora il palo alla destra di Malinverni terminando fuori, che brivido però per l’Albissole!

Al 25’ Mela, precedentemente toccato duro, non ce la fa chiedendo il cambio: dentro Lanzarotti al suo posto.

Al 22’ prova a farsi vedere anche l’Albissole, poca precisione però per gli uomini di mister Sarpero.

Al 19’ Quintavalle cerca la porta direttamente da punizione, ma il suo tentativo non sortisce gli effetti sperati terminando sul fondo.

Al 12’ persiste l’equilibrio in campo, nessuna delle due formazioni riesce ad affondare per il momento.

Al 5’ le squadre in campo si studiano mentre sugli spalti è un vero spettacolo. Faraggiana sold out con i tifosi dell’Albissole ad incitare i propri beniamini da una parte e quelli del Savona dall’altra: sembra di essere tornati ai tempi della Serie D!

Alle 15.00 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio del match.

Arbitro della sfida è il signor Ludovico Grandi della sezione di Novi Ligure.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Sarpero si schierano con Malinverni, Marras, Valle, Lupi, Ghigliazza, Curci, Romano, Vallarino (C), Calcagno, Rebagliati e Damonte.

A disposizione ci sono Porta, Ribeiro, Fadlaoui, Corti, Di Mare, Zucca, Biello e Diana.

Gli Striscioni allenati da mister rispondono invece con Porta, Fancellu, Esposito, Marrapodi, Apicella, Quintavalle (C), Beani, Mela, Rapetti, Caredda e Bruzzone.

In panchina si accomodano Barbara, Di Roccia, Kuci, Lanzarotti e Panaro.

Presentazione

Albissola Marina. Oggi presso il campo sportivo “Faraggiana” Albissole e Savona si sfidano in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).