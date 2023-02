“Prevenire il fenomeno degli incendi boschivi”: ecco il vademecum dell’Arma dei carabinieri

Liguria. Ogni anno, soprattutto d’estate, scoppiano incendi, che interessano migliaia di ettari di verde e che potrebbero essere evitati o limitati nel danno prodotto con comportamenti preventivi. Eludere il rischio o segnalare in tempo i focolai può essere determinante per salvaguardare il patrimonio verde e la fauna del nostro Paese.

COME SI GENERA UN INCENDIO

Il fuoco si sviluppa a causa di un processo chimico di rapida combustione di combustibile (tronchi, erba, cespugli), calore (fiammifero acceso, mozzicone di sigaretta, etc.) ed ossigeno. La probabilità di pericolo di incendio forestale per cause umane è influenzata dalla morfologia del territorio e dalle caratteristiche dell’insediamento umano.

PREVENZIONE

Ecco un breve vademecum sulla prevenzione degli incendi boschivi: evitate di gettare dai finestrini delle auto mozziconi di sigarette ancora accesi; evitate di fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano ed in ogni caso spegnete accuratamente il mozzicone; non accendete i fuochi in prossimità di aree boschive.

In campagna, per accendere le stoppie, seguite le giuste precauzioni ed i consigli indicati nei regolamenti dei singoli parchi nazionali; per i picnic accendete i fuochi solo in aree debitamente attrezzate, lontano dagli alberi e dall’erba alta. Cercate di evitarli quando il tempo è molto secco e tira vento. In ogni caso non abbandonate mai le braci sul terreno; cercate di evitare di parcheggiare a contatto con l’erba secca, perché il motore può emettere scintille;

E ancora: non abbandonate rifiuti nei boschi. La carta e la plastica sono altamente combustibili e facilmente infiammabili; se abitate in campagna in una casa con giardino, pulite il terreno intorno alla vostra abitazione dalle erbacce e dall’erba secca; se vedete un piccolo fuoco lungo il ciglio della strada o dentro un bosco avvisate subito Il NUE 112.

COSA FARE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

In caso di incendio chiamate il numero telefonico nazionale 1515, o il NUE 112, e seguite le regole generali suggerite.