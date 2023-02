Precipita sulle alture di Bergeggi, traumi e arresto cardiaco: grave un parapendista

Bergeggi. E’ stato soccorso, rianimato e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un parapendista rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato sulle alture di Bergeggi, nella zona dell’ex campo sportivo. L’uomo, come altri appassionati della disciplina, si era lanciato dal Monte Mao, poi un problema tecnico o di salute, in quanto oltre alla rovinosa caduta è stato colto da un malore.

L’incidente si è verificato intorno alle 16 e 20 di oggi pomeriggio.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, dei militi della pubblica assistenza e dell’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, con la persona rimasta priva di sensi, il trasferimento al nosocomio pietrese in codice rosso.

Per attivare i soccorsi in brevissimo tempo il caso ha voluto che nella zona stesse operando il nucleo dei vigili del fuoco, con le unità cinofile, per un addestramento.

Stando alle prime informazioni, le sue condizioni sono andate in miglioramento e il parapendista non sarebbe in pericolo di vita.