Pomeriggio in maschera a Varazze con “Il Forno dei Miracoli” dell’oratorio Don Bosco

Varazze. Un forno in movimento capace di sfornare divertimento in maschera. Il pane e la lievitazione del suo impasto sarà la tematica del Carnevale in cui gli animatori dell’Oratorio Don Bosco esprimeranno bravura e fantasia. Coriandoli e musica. Appuntamento alle 15 di domenica 12 febbraio.

Gioco e animazione, partendo da piazza Nello Bovanil. Scoprire il magico segreto del processo di vitalizzazione dell’impasto. Questo ingrediente, sebbene presente in piccolissime quantità, è sempre in grado di moltiplicare le dimensioni dell’impasto rendendolo soffice. Al termine ognuno potrà gustare concretamente il frutto del proprio lavoro grazie alla collaborazione delle associazioni locali.

I partecipanti saranno invitati a mascherarsi da panettieri, pizzaioli, impastatori di ogni genere e sfileranno in corteo con partenza alle ore 16 e 40 dal quartiere Solaro fino alla centrale piazza Beato Jacopo.

A fine pomeriggio il gran finale, con la premiazione delle maschere più simpatiche