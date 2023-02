Polisportiva Finale, ottimi risultati per la sezione Touei Chou al 13^ Trofeo Isola del Kung Fu di Suisio

Domenica 5 febbraio con il 13° trofeo Isola del Kung fu di Suisio (Bergamo), la scuola Kung Fu Touei Chou di Finale Ligure ha inaugurato la nuova stagione agonistica aggiudicandosi un medagliere di tutto rispetto.

Con una squadra sempre più numerosa fatta di esperti e nuove speranze sportive la scuola di kung fu finalese si aggiudica il 3° posto in classifica come migliore scuola del nord Italia.

Gli atleti si sono distinti in moltissime specialità di forma e combattimento.

Tra i più premiati nella categoria esordienti e juniores, Matteo Bosio con un bronzo e due argenti per il combattimento e le forme a mani nude, Jacopo Baglietto con un bronzo ed un argento per forme e combattimento, Viola Bancalari con un argento e un bronzo per forma a mani nude e combattimento, Andrea Mirialdo con un bronzo e due ori nella forma a mani nude, combattimento e combattimento armato (duanbing), Giulio Cecchini con un argento nel combattimento ed Angelica Olin con un ottimo piazzamento al 4° posto nel combattimento.

Ad affiancare le giovani promesse anche gli atleti più esperti hanno ottenuto ottimi risultati, Giorgia Amico ottiene 1 oro e un argento nella forma a mani nude e nel combattimento, Tiziana Errico un oro per la categoria di combattimento, Cristian Giordano un oro nel combattimento armato (duanbing) e Nicola Olin che si piazza al 5° posto nel combattimento armato.

Con grande soddisfazione del Maestro Civallero che guida la scuola, la squadra torna ad allenarsi per la prossima competizione che si terrà a Ferno (Va) il prossimo 11/12 marzo.