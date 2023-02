Pillola RU 486 anche nei consultori: via libera dal Consiglio regionale, ma la maggioranza si spacca

Liguria. “Il Consiglio regionale accoglie la proposta di distribuire la pillola RU 486 anche nei consultori e offre alle donne una possibilità in più per eseguire l’interruzione volontaria di gravidanza con trattamento farmacologico in regime ambulatoriale senza arretrare su sicurezza e assistenza”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la discussione in aula dell’ordine del giorno di cui era primo firmatario sulla distribuzione della pillola RU 486 nei consultori, approvato con 17 voti favorevoli e 9 contrari (i consiglieri di Fratelli D’Italia; i consiglieri della Lista Toti – Lauro, Cianci, Vaccarezza, Cerri, Boitano – e Muzio di Forza Italia).

Con 17 voti a favore (Lega Liguria Salvini, Pd-articolo Uno, Movimento 5Stelle, Lista Sansa, Linea Condivisa, Gruppo misto, Daniela Menini e Edoardo Bozzano del gruppo Cambiamo con Toti presidente) e 9 contrari (Fratelli d’Italia, Forza Italia, e Giovanni Boitano, Lilli Lauro, Chiara Cerri, Domenico Cianci e Angelo Vaccarezza del gruppo Cambiamo con Toti presidente), l’ordine del giorno 695 è stato approvato.

Il documento impegna la giunta ad avviare le azioni necessarie per permettere la distribuzione della pillola RU486 presso i consultori territoriali già adeguati e a impegnarsi ad adeguare, dopo monitoraggio, un numero congruo di consultori in modo omogeneo sul territorio regionale: si rileva che in altre Regioni la pillola RU486 è già o verrà resa disponibile anche nei consultori garantendo alle donne assistenza, protezione grazie a strutture e persone qualificate e che in Lazio, grazie all’adozione di un protocollo operativo, la somministrazione della RU486 viene effettuata anche a domicilio, laddove vi siano accertate condizioni di sicurezza e che tale percorso non ha evidenziato alcun pericolo di sicurezza.

“Ringrazio l’assessore Gratarola e i consiglieri della maggioranza che hanno capito l’importanza di questa misura e non ne hanno fatto una questione ideologica. In questo modo la nostra Regione garantisce alle donne un’ulteriore possibilità nell’effettuare, in sicurezza e con l’assistenza adeguata, l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, che ad oggi è il metodo meno invasivo e anche psicologicamente più vantaggioso rispetto a quello chirurgico”,

“Prevedere l’accesso a un trattamento sanitario sicuro, senza la necessità di un ricovero ospedaliero, è un’opportunità in più e un diritto che chiediamo venga garantito sempre più in Liguria, anche nei consultori”.

“Il voto favorevole è un passo avanti: purtroppo una parte della destra, anche di fronte a questa iniziativa di civiltà, perde l’occasione di abbandonare posizioni ideologiche e si dichiara contraria ad un diritto alla salute delle donne, come l’aborto farmacologico”, conclude il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi.

“Continuano ad evidenziarsi sempre di più le spaccature all’interno della maggioranza e la sconfitta delle posizioni oltranziste di Fratelli d’Italia – rincara il consigliere regionale Gianni Pastorino (Linea Condivisa). Aldilà della discussione politica è davvero importante che le donne nella nostra regione possano avere accesso, tenendo conto della totale sicurezza, alla pillola non soltanto attraverso le strutture ospedaliere.

“Da anni porto avanti questa battaglia di civiltà in Consiglio Regionale anche per un accesso gratuito alla pillola anticoncezionale”.

“Oggi la Destra paternalistica ha perso. La Destra che attacca e mette in discussione l’autodeterminazione delle donne, puntando al depotenziamento, diretto o indiretto, dei consultori ha perso” conclude.

Nel dibattito sono intervenuti l’assessore alla sanità Angelo Gratarola e il consigliere Veronica Russo (FdI).