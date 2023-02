Pietra Ligure presenta il nuovo sottopasso per la passeggiata a mare

Pietra Ligure. Realizzazione del sottopasso pedonale di accesso alla passeggiata a mare di ponente: è l’opera co-finanziata dalla Regione Ligure a Pietra Ligure nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana e prevede il collegamento fra via XXV Aprile e la passeggiata “Partigiani” mediante la costruzione di un sottopasso pedonale sotto la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nell’area del parco pubblico intitolato alla memoria del generale di brigata “Giuseppe Perotti”.

Giovedì 23 febbraio è prevista la presentazione dell’intervento: saranno presenti il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore regionale Marco Scajola.

“L’obiettivo è creare un collegamento diretto tra la zona antistante l’ospedale e il tratto di lungomare, eliminando la via di accesso al mare utilizzata attualmente e costituita dal sottovia idraulico promiscuo in corrispondenza del rio Chiappe, soggetto ad allagamenti e a chiusure temporanee in concomitanza ad eventi pluviometrici anche modesti” aveva annunciato il sindaco Luigi De Vincenzi.

“Riusciremo così a garantire un pieno accesso alla passeggiata anche per le persone diversamente abili, nel quadro di una completa fruibilità della zona pietrese e del suo litorale”.

Il costo complessivo dell’opera è di 600 mila euro, con una parte delle risorse messe a bilancio dalla stessa amministrazione comunale.

Stando al cronoprogramma dei lavori, iniziati già nel mese di gennaio, la conclusione è attesa per l’inizio della prossima stagione estiva.

“L’opera si inserisce nella nostra programmazione di restyling territoriale del nostro comune” aggiunge ancora il primo cittadino pietrese. “Ringrazio l’assessore Marco Scajola per la sua disponibilità nel concretizzare importanti interventi di rigenerazione urbana, in questo caso funzionale alla vocazione turistica di Pietra Ligure” conclude.