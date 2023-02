Piano della non autosufficienza, i sindacati liguri incontrano Giampedrone: “Stanziare maggiori risorse”

Liguria. Oggi Cgil Cisl Uil Liguria e i sindacati dei pensionati hanno incontrato l’assessore ai servizi sociali Giacomo Giampedrone per discutere del piano della non autosufficienza triennale.

Nel corso dell’incontro i sindacati confederali e di categoria hanno chiesto alla Regione Liguria lo stanziamento di maggiori risorse per la non autosufficienza e per una maggiore integrazione tra gli assessorati alla sanità e al sociale.

“In un momento grave come quello che stiamo attraversando bisogna partire dalle persone più fragili per assisterle in modo adeguato, a partire dalle persone colpite da gravissime disabilità”, spiegano Cgil Cisl Uil Liguria e Spi Cgil Fnp Cisl Uil Pensionati Liguria.