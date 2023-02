Piaggio Aerospace, terzo bando per la vendita al vaglio del Ministero. Sindacati: “Subito confronto in Regione”

Villanova d’Albenga. Sulla vertenza di Piaggio Aerospace torna a farsi sentire la voce dei lavoratori, dei sindacati e della Rsu aziendale, alla luce del possibile terzo bando per l’acquisizione dell’azienda aeronautica dopo la fase di stallo e il flop dei primi due avvisi che erano stati espletati per dare una nuova proprietà ai siti industriali di Villanova d’Albenga e Genova.

“In questi giorni abbiamo appreso che l’attenzione della Regione è massima e la situazione è sotto controllo in proposito alle vertenze industriali aperte sul territorio savonese e che per quanto riguarda la vertenza Piaggio potrebbe prendere forma nel breve il terzo bando di vendita dell’azienda da parte del commissario Nicastro dopo l’autorizzazione del MIMIT” afferma la Rsu.

“I lavoratori ricordano che dalla Regione lo scorso mese di novembre è partita una richiesta di incontro al MIMIT da cui non hanno avuto più riscontro”.

“Il fatto che la situazione sia sotto controllo e che possa partire il terzo bando è cosa positiva, ma a questo punto è necessario che i lavoratori siano aggiornati in tempi brevi sulla situazione con una convocazione al tavolo regionale”.

“Le organizzazioni sindacali ribadiscono il loro necessario coinvolgimento nella procedura del terzo bando, auspicando che si possa concludere a breve per il rilancio della azienda” conclude la rappresentanza sindacale.

Sulle indiscrezioni in merito al nuovo bando, peraltro prospettiva già indicata dallo stesso commissario Nicastro nell’ultimo incontro con le organizzazioni sindacali, permane ancora massima cautela in attesa di conferme ufficiali sul fronte commissariale e dello stesso Ministero, così come dall’azienda, in quanto la procedura non è certamente ancora pronta e sono in corso le necessarie valutazioni rispetto alla vertenza industriale.