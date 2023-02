Liguria. Due nuovi casi di Peste suina in Liguria.

I nuovi positivi sono stati osservati nella provincia di Genova a Isola del Cantone (dieci da quando è iniziata l’emergenza) e nella provincia di Savona a Sassello (nove in totale).

I positivi sono ora 301, due in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte rimangono stabili a 204 le positività totali, in Liguria salgono a 99.