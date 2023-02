Peste suina, un nuovo caso a Sassello: 13 positività da inizio emergenza

Liguria. Due nuovi casi di peste suina sono stati rilevati in Liguria: uno a Sassello (tredici in totale) e uno nella provincia di Genova a Tiglieto (primo caso da quando è iniziata l’emergenza).

I positivi sono ora 333, otto in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 228 le positività totali, in Liguria a 105.

Sei nuovi casi sono stati osservati in Piemonte, tutti nella provincia di Alessandria: uno a Borghetto di Borbera (primo caso da quando è iniziata l’emergenza), tre a Grondona (sedici), due a Morbello (quattordici).

Con i casi di Borghetto di Borbera e Tiglieto salgono così a 58 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.