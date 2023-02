Peste suina, si estende nel savonese la zona rossa: nuovi casi a Sassello

Liguria. Non solo il paese degli amaretti, Sassello, nella Valle dell’Erro, ma ora anche i comuni di Dego e Giusvalla entrano nella zona rossa, la zona “off limits” delineata per l’emergenza sanitaria legata alla pesta suina e all’aumento esponenziale dei cinghiali sul territorio boschivo quanto, ormai, nei pressi degli stessi centri abitati.

Secondo quanto appreso, la Regione ha convocato un incontro urgente in merito alle nuove misure speciali previste nel regolamento attuativo della UE per contenere la situazione virale, che si dimostra in aumento e con una estensione territoriale che ha messo in allarme le autorità, le comunità locali interessate e gli operatori economici coinvolti.

Dunque, ad oltre un anno dall’emergenza, altra modifica nell’elenco delle zone sottoposte a restrizione per PSA. In particolare l’espansione del fronte epidemico nelle regioni Piemonte e Liguria, sia verso ovest che verso est dell’area di circolazione virale, ha comportato il passaggio di alcuni comuni dalla zona di restrizione I alla zona di restrizione II (Fascia, Gorreto, Propata e Rondanina in provincia di Genova, oltre a Dego e Giusvalla in provincia di Savona).

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/224 è del 2 febbraio 2023 ed è già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Sul fronte regionale, intanto, non si fermano le polemiche sulla situazione provocata dalla peste suina, che coinvolge diversi attori e organismi competenti, con la querelle sul flop delle recinzioni e delle misure fino ad ora intraprese. Ora, le nuove disposizioni che arrivano, tra l’altro, con la stagione all’orizzonte non potranno che alimentare altre contestazioni sui mancanti interventi, l’assenza di un piano strutturale di abbattimenti e quindi di contenimento della pandemia.

Ed è tornata a farsi sentire anche la voce degli agricoltori: Cia-Confederazione Italiana Agricoltori ha rilanciato ancora la piattaforma congiunta di azioni da mettere in campo, con una revisione degli strumenti normativi, commissariali in vigore e maggiori risorse su abbattimenti, controlli sul territorio, vigilanza e debellamento sanitario.

Nel mentre salgono ancora le positività, secondo il bollettino di aggiornamento diffuso oggi dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Alla data dell’8 febbraio, nella “zona di protezione II*” sono 222 le positività in Piemonte, 103 in Liguria, per un totale di 325 casi, undici in più rispetto all’aggiornamento precedente. Otto nuovi casi sono stati osservati in Piemonte, tutti nella provincia di Alessandria: uno a Gavi (undici da quando è iniziata l’emergenza), cinque a Grondona (tredici), due a Montaldo Bormida (cinque). Tre nuovi casi sono stati rilevati in Liguria: due nella provincia di Savona a Sassello (dodici); uno nella provincia di Genova a Torriglia (uno).

Con il caso di Torriglia salgono così a 56 i Comuni interessati in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.