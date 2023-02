Peste suina, prosegue l’escalation delle positività: quattro nuovi casi a Sassello

Savona. Continua l’escalation della peste suina in Liguria e nel savonese e cresce la preoccupazione sulla situazione di emergenza sanitaria.

Nuovi casi sono stati riscontrati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nel consueto bollettino di aggiornamento.

Alla data del 15 febbraio, nella zona rossa, sono 233 le positività in Piemonte, 114 in Liguria. I positivi sono ora 347, otto in più rispetto all’aggiornamento precedente.

Gli otto nuovi casi sono stati rilevati in Liguria: quattro nella provincia di Genova, tre nel comune di Mignanego (tredici i casi da quando è iniziata l’emergenza), uno in quello di Vobbia (secondo); quattro nella provincia di Savona nel comune di Sassello (diciassette casi totali).