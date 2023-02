Peste suina, il virus si espande nel savonese: dopo Sassello e Mioglia, il primo caso a Pontinvrea

Liguria. Quattro nuovi casi di peste suina in provincia di Savona: sono state riscontrate 3 positività a Sassello (22 da inizio emergenza) e una a Pontinvrea (la prima).

Nel savonese oltre a Sassello, un caso è stato registrato anche a Mioglia.

I positivi sono ora 387, quattro in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte rimangono stabili a 259 le positività totali, in Liguria salgono a 128.

Con il caso di Pontinvrea crescono a 63 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.