Pesce non etichettato, sanzione di 1.500 euro a Varazze

Varazze. Prosegue l’attività di controllo della filiera ittica da parte dei militari della Guardia Costiera savonese.

Nella giornata di venerdì 24 febbraio, a seguito di controlli presso alcuni punti vendita della grande distribuzione di Varazze, sono stati rinvenuti, all’interno del frigo/vetrina, dei barattoli in vetro (c.d. “arbanelle”) contenenti pesce azzurro mancati della richiesta etichettatura.

A seguito del controllo, dopo aver chiesto al titolare dell’impresa evidenze oggettive circa la provenienza del prodotto e non averle ottenute, gli ispettori pesca della Guardia Costiera hanno provveduto a sanzionare il titolare con una multa di 1.500 euro oltre ad effettuare il sequestro amministrativo del prodotto non etichettato, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

L’attività posta in essere dagli ispettori pesca della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Varazze -, si inserisce nell’ambito delle numerose attività di controllo che vengono effettuate diuturnamente su tutto il territorio di competenza a tutela della salute dei consumatori, della risorsa ittica e dell’ambiente marino nel suo complesso.