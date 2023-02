Per il secondo anno consecutivo Albenga in finale ai campionati studenteschi di Atletica leggera

Albenga. Per il secondo anno consecutivo i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Leca accedono alla finale nazionale dei campionati studenteschi di Atletica leggera.

Mentre lo scorso anno erano state le cadette a guadagnarsi il diritto di andare alle finali nazionali di Pescara come rappresentanti della Liguria, quest’anno toccherà alla squadra maschile andare a rappresentare la Liguria alle finali nazionali dei giochi studenteschi.

A guadagnarsi questo privilegio sono stati i quattro atleti della corsa campestre: Matteo Facollo, Francesco Traina, Corrado Parodi e Ismael Licini, guidati dagli insegnanti Marco Munerol e Patricia Prieto.

A portare i giovani studenti a questo prestigioso traguardo il passaggio della finale regionale che si è svolta al campo Angelo Lagorio di Imperia In quell’occasione sono state messe a confronto le migliori scuole uscite dalle fasi provinciali.

A partecipare anche la squadra cadette di Leca (Giada Gastaldi, Eva Benedì, Gaia Bonaccorso, Matilde Bergero) che ha conquistato un ottimo quinto posto.

Afferma il dirigente scolastico Mosè Laurenzano: “Mi complimento con Matteo, Francesco, Corrado e Ismael per la serietà e la maturità con cui hanno affrontato gli allenamenti e per la determinazione dimostrata. Auguro a questi ragazzi una splendida carriera sportiva e di proseguire in questo percorso di rafforzamento dei valori propri dello sport che promuovono un miglioramento di numerose competenze personali e professionali. Ringrazio il prof. Munerol che con passione, competenza e professionalità, da una vita intera, è punto di riferimento per i nostri ragazzi e prepara i ragazzi non soltanto atleticamente, ma mira al pieno sviluppo della persona nella sua interezza. Ringrazio la prof.ssa Prieto che da quest’anno lavora nel nostro istituto con la massima professionalità e in piena sintonia con la nostra comunità scolastica. Ringrazio, infine, Il sindaco e l’amministrazione per la continua collaborazione e disponibilità e per i lavori di rifacimento del pavimento della palestra utilizzata dai bambini e dai ragazzi dei plessi di Leca che hanno arricchito e reso bello questo prezioso ambiente di apprendimento”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Per il secondo anno di fila i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Leca guidati dai professori Marco Munerol e Patricia Prieto hanno primeggiato in Liguria guadagnandosi la possibilità di accedere alle finali nazionali dei campionati studenteschi di Atletica leggera. Un risultato importante e un grande orgoglio per Albenga. Voglio complimentarmi con tutti i giovani atleti e gli insegnanti che li seguono da vicino. Lo sport fa crescere non solo come atleti, ma come persone. Attraverso queste attività i giovani imparano ad affrontare la vita, le vittorie e soprattutto le sconfitte, la competizione, la tensione di una gara, la soddisfazione per i propri risultati personali e il divertimento nello stare insieme seguendo delle regole. I campionati studenteschi di atletica racchiudono tutti questi valori e molti alti. Ai ragazzi che parteciperanno alla competizione nazionale faccio il mio più grande in bocca. Seguiremo le vostre gare facendo, da Albenga, il tifo per voi”.

CLASSIFICHE

Classifica individuale cadetti:

2° Francesco Traina

3° Matteo facollo

11° Corrado Parodi

25° Ismael Licini

Classifica individuale cadette:

5° Giada Gastaldi

17° Eva Benedì

23° Bonaccorso Gaia

31° Bergero Matilde

Classifica a squadre cadetti:

1° Albenga II Leca d’ Albenga Savona

2° Santo Stefano magra La Spezia

3°Diano Marina Imperia

Classifica a squadre cadette:

1° Quarto Genova

2° Celle Varazze Savona

3° Novaro Imperia