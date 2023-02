Pedonalizzazioni Savona, Russo risponde alla lettera di una residente: “Si possono valutare alcuni aggiustamenti”

Savona. Riceviamo e pubblichiamo la replica del sindaco di Savona Marco Russo alla lettera scritta dalla signora Lia Ciciliot, pubblicata sulle nostre pagine e indirizzata al primo cittadino, in merito alla pedonalizzazione di alcune vie della città.

Gentile signora Ciciliot,

La ringrazio per la Sua lettera che, esplicitando il dissenso, consente un confronto aperto e costruttivo.

In tutte le città italiane ed europee si estendono le aree pedonali perché si è riconosciuto che la limitazione delle auto e la promozione della mobilità lenta e sostenibile (pedoni, bici ecc..) riduce l’inquinamento atmosferico e l’inquinamento acustico, e migliora la qualità della vita di tutti i cittadini, non solo dei giovani ma anche di adulti e anziani.

Le strade pedonalizzate, inoltre, rendono la città più attrattiva e rappresentano un investimento per il commercio, come dimostra il fatto che in tutte le strade in cui è interdetto il traffico il commercio è più fiorente.

Savona, su questo, è molto indietro e non può più permettersi ulteriori ritardi, che la condannerebbero ad un declino inarrestabile. È per questo che abbiamo assunto questa decisione; l’abbiamo fatto, però, individuando solo le strade di minore impatto sia di traffico che di sosta, scelte sulla base di uno studio apposito dell’Università di Genova e dai dati forniti da Ata per i parcheggi.

È evidente che, in ogni caso, il cambiamento abbia determinato qualche effetto sulla mobilità, perché ha indotto i savonesi a modificare le proprie abitudini. Naturalmente le dinamiche di traffico e di parcheggio devono essere monitorate, per individuare eventuale correttivi da adottarsi. Ora, però, è troppo presto per giungere a conclusioni specifiche perché occorre attendere che i percorsi dei savonesi si stabilizzino.

Anche per quanto riguarda gli altri disagi, abbiamo sempre detto che si possono valutare alcuni aggiustamenti, dopo aver atteso un breve periodo di assestamento, anche se va considerato che abbiamo adottato le stesse regole vigenti in Piazza Sisto e nel tratto di corso Italia tra via Paleocapa e Corso Mazzini, ormai consolidate.

Mi permetta però di dissentire dalla sua osservazione secondo cui le pedonalizzazioni sarebbero inopportune visto che “di giovani ce ne sono pochi e ce ne saranno sempre meno”, non solo perché, come detto sopra, la limitazione del traffico giova ai cittadini di tutte le età ma anche per altre due ragioni.

Innanzitutto mi risulterebbe difficile spiegare alle centinaia di studenti delle scuole che si affacciano, per esempio, su via Manzoni, che non dobbiamo pensare la città per loro visto che “i giovani sono pochi e ce ne saranno ancora meno”.

In secondo luogo, perché il calo demografico non deve essere incoraggiato ma fermato: una città che non si pensa accogliente per le giovani generazioni, ovviamente in un patto generazionale con i meno giovani, non ha futuro. È per questo che il progetto amministrativo che stiamo perseguendo è ispirato all’idea di una “città in cui sia possibile progettare il proprio futuro”.

Marco Russo, sindaco di Savona