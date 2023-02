Pedonalizzazioni Savona, residente scrive al sindaco: “Caos e malcontento, decisione da rivedere”

Riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera indirizzata allo staff del sindaco di Savona Marco Russo da parte della signora Lia Ciciliot.

Mi sento in dovere di scrivere direttamente a chi di competenza, perché ritengo inutile il “mugugno” alle spalle.

Trovo del tutto inopportuna la chiusura al traffico di via Manzoni, via Mistrangelo e corso Italia e sono del mio parere molte altre persone, come penso voi ben sapete.

I danni alla viabilità sono molti, i disagi ai residenti davvero troppi: poter scaricare l’auto davanti a casa o, ancor più importante, un familiare con problemi di salute è fondamentale, per non parlare della mancanza di parcheggi.

Il lunedì la viabilità è diventata ancora più caotica.

Aggiungo che la popolazione di Savona negli anni si è ulteriormente ridotta e di giovani e bambini, veri fruitori di spazi aperti, ce ne sono e saranno sempre meno: lasciare una via chiusa al traffico per farci passeggiare due persone più una con un cane – visto da me in corso Italia – mi sembra davvero assurdo o, per lo meno, vedo più gli svantaggi che i vantaggi.

Prego vivamente chi di competenza, appunto, di rivedere le decisioni prese alla luce soprattutto del malcontento creato.

Distinti saluti

Lia Ciciliot