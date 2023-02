Pedonalizzazioni Savona, Meles lancia una petizione contro la chiusura: “Reca disagi alla vita quotidiana”

Savona. La petizione contro le pedonalizzazioni a Savona promossa dal consigliere comunale Manuel Meles (M5S) ha raggiunto un centinaio di firme. La raccolta è iniziata ieri e seguirà nei prossimi giorni. E’ la terza petizione lanciata da quando è stato realizzato il progetto, segue quella di charge.org lanciata da un savonese alla quale hanno aderito centinaia di persone e quella della Lega che ha raggiunto 300 firme.

Meles spiega le motivazioni dell’iniziativa: “Dopo la brutta figura di lunedì scorso, quando, dopo 50 minuti di sermone in Commissione, il Sindaco e una consigliera di maggioranza hanno preso a male parole una cittadina che aveva chiesto di esprimere la sua opinione sulle pedonalizzazioni. Dopo che giovedì scorso la maggioranza ha bocciato una mozione di buon senso presentata dalla minoranza. Noi invece il parere dei savonesi, ignorato dall’Amministrazione, vogliamo ascoltarlo. Senza tavoli, senza filtri, soltanto con l’obiettivo di voler rendere il miglior servizio possibile alla città“. La petizione – ha spiegato ancora Meles – essendo anche senza simboli di partito sarà disponibile anche per i commercianti che la vorranno tenere nei negozi.

“La scelta di chiudere al traffico alcuni tratti della città sta recando diversi disagi alla vita quotidiana di tutti noi. Siamo consapevoli – si legge nel testo della petizione – che le pedonalizzazioni di aree cittadine possono comportare miglioramenti di vivibilità dal punto di vista ambientale e acustico, ma devono essere accompagnate da forti e concrete politiche di mobilità che consenta ai cittadini di potersi muovere indipendentemente dal reddito, dalle condizioni fisiche, dalla provenienza”.

Nel mirino la carenza di posti auto: “La riduzione dei parcheggi a pagamento in centro, senza prevedere alternative, rischia di favorire ulteriormente la fuga delle persone verso i centri commerciali, contribuendo a impoverire il tessuto economico cittadino, già sofferente dopo tre anni in cui lockdown, Covid, inflazione e caro-bollette hanno colpito duramente tutti.

Tra le richieste investimenti nel trasporto pubblico locale e interventi nelle vie chiuse al traffico: “E’ necessario investire in Tpl, rivedere le linee, di trovare nuove aree parcheggio, rilanciar eil commercio locale, riqualificare la città, migliorare il livello di sicurezza e mantenere i parcheggi disabili e delle aree di carico scarico nelle aree oggetto di intervento di pedonalizzazione”.

“Le pedonalizzazioni – commentano dal Movimento Cinque Stelle – possono essere utili per la città, ma senza un serio piano di mobilità e relativi investimenti rischiano di essere solo un grande buco nell’acqua“.

Continuano le polemiche sul progetto. L’ultima lunedì scorso durante la seduta della seconda commissione consiliare: i commercianti presenti per assistere al dibattito e i consiglieri di minoranza hanno lasciato l’aula in polemica con il sindaco Marco Russo e l’assessore Ilaria Becco durante la presentazione della “vision” dell’amministrazione comunale come richiesto nella convocazione della seduta. Non è stata accolta dalla maggioranza la mozione presentata dall’opposizione con la quale veniva chiesto alla giunta di revocare la delibera sulle pedonalizzazioni.