Pedonalizzazioni Savona, lunedì commissione consiliare sulla mobilità: “Avviare un confronto con il consiglio comunale”

Savona. Lunedì prossimo si terrà la seduta della seconda commissione consiliare sulla mobilità cittadina. La richiesta avanzata dalla minoranza (firmata dai consiglieri Massimo Arecco, Daniela Giaccardi, Luca Aschei, Angelo Schirru, Andrea Frigerio) segue il progetto di pedonalizzazioni attuato dalla giunta a partire dal 16 gennaio da via Ratti e a seguire corso Italia, via Mistrangelo e via Manzoni.

Il 13 gennaio, alle 15, al centro della commissione consiliare le richieste dell’opposizione sul progetto che è stato predisposto per la chiusura delle vie alle auto, il costo totale, i tempi di attuazione delle diverse fasi. Chiederanno di avviare un confronto con il consiglio comunale sulla mobilità e il trasporto pubblico. Il consigliere Maurizio Scaramuzza lancia un appello ai commercianti: “Sono tutti invitati in commissione. Mi auguro che la loro voce sia potente e numerosa“.

Inoltre, la minoranza comunale di Savona ha depositato una mozione e ha chiesto di fare marcia indietro sulle pedonalizzazioni “per evitare ripercussioni negative sul tessuto cittadino”. La discussione si svolgerà nel prossimo consiglio comunale, convocato il 16 febbraio. Progetto, conseguenze sulla viabilità, sicurezza, decoro urbano sono i temi al centro del documento.

La richiesta, diventata così formale, arriva dopo giorni in cui si sono susseguite le critiche al piano predisposto e realizzato, a partire dal 16 gennaio, dall’amministrazione comunale. Le strade coinvolte sono state via Ratti, corso Italia (da via Paleocapa a via dei Vegerio), via Mistrangelo e, infine, ieri, via Manzoni (da via Paleocapa a via Santa Maria Maggiore). La polemica si è incendiata con la chiusura di corso Italia. I cittadini hanno lanciato una petizione per chiederne la riapertura che ha raggiunto in pochi giorni centinaia di firme.