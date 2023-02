Pedonalizzazioni Savona, la Lega prosegue con la raccolta firme: il 25 febbraio gazebo in via Manzoni

Savona. Prosegue la raccolta firme della Lega contro le pedonalizzazioni a Savona: il prossimo appuntamento sarà sabato 25 febbraio in via Manzoni. Erano già state raccolte circa 300 firme.

“La Lega di Savona aveva da tempo avvertito che una pedonalizzazione del centro, fatta nei termini e con i mezzi utilizzati dalla Giunta Russo, avrebbe creato più problemi che soluzioni“, ha dichiarato il segretario cittadino del Carroccio Giorgio Calabria.

Diverse sono state le polemiche che si sono susseguite: dopo lo scontro in commissione consiliare (i commercianti presenti per ascoltare il dibattito e i consiglieri di opposizione hanno abbandonato l’aula in polemica con il sindaco e l’assessore all’urbanistica), ieri c’è stato un incontro con decine di esercenti che hanno tirato le somme sulle proposte da presentare alla giunta.

Nel frattempo la giunta ha approvato un pacchetto di provvedimenti per favorire le attività commerciali e l’animazione delle vie appena pedonalizzate: via Mistrangelo, via Ratti, corso Italia, via Untoria, via Caboto, via Manzoni (tratto pedonale): in primis l’introduzione della riduzione del 50% fino al 30 giugno 2023 del canone di occupazione del suolo pubblico per singoli esercizi o attività o manifestazioni commerciali.