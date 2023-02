Pedonalizzazioni Savona, Comune in aiuto ai commercianti: suolo pubblico al 50% per le attività delle vie chiuse al traffico

Savona. Approvato dalla giunta un pacchetto di provvedimenti per favorire le attività commerciali e l’animazione delle vie appena pedonalizzate: via Mistrangelo, via Ratti, corso Italia, via Untoria, via Caboto, via Manzoni (tratto pedonale).

“Grazie a questo provvedimento – spiega l’assessore al Commercio Elisa Di Padova – aumentiamo o costruiamo ex novo gli strumenti per occupare e valorizzare le nuove porzioni di città sia in ottica aggregativa sia in ottica promozionale per le attività economiche”.

La delibera prevede tre punti fondamentali. In primis l’introduzione della riduzione del 50% fino al 30 giugno 2023 del canone di occupazione del suolo pubblico per singoli esercizi o attività o manifestazioni commerciali.

Vengono, poi, previste nelle vie neo-pedonalizzate 8 nuove postazioni per stand e gazebo. La possibilità è riservata ad associazioni culturali, sportive, o comunque senza fini di lucro, e prevede un iter semplificato (rilascio in forma tacita della concessione di suolo pubblico) e un canone gratuito per l’occupazione temporanea del suolo pubblico.

Inoltre, il pacchetto prevede l’individuazione della formula della compartecipazione dell’amministrazione alle proposte delle associazioni di categoria finalizzate alla valorizzazione delle aree pedonali, anche coinvolgendo i negozi e gli esercizi commerciali. Anche in questo caso è prevista l’esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico.

“E’ un provvedimento che va nel segno della valorizzazione e dell’animazione delle vie appena pedonalizzate – conclude Di Padova – L’amministrazione ha sempre detto che resta al fianco dei commercianti, lo sta facendo e lo farà in futuro. In questo momento la nostra azione è finalizzata allo scopo di accompagnare il commercio in un momento delicato, di passaggio. Alcune di queste misure nascono proprio dal dialogo con le associazioni di categoria e rappresentano riscontri concreti a cui presto ne seguiranno altri”.