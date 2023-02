Pedonalizzazioni, la Lega: “Parola ai savonesi, vi aspettiamo in via Paleocapa per pareri e proposte”

Savona. Un punto di raccolta e ascolto in via Paleocapa nel quale scambiarsi pareri e proposte. Dopo la raccolta firme per la riapertura di corso Italia e l’idea dei consiglieri di minoranza Orsi e Scaramuzza di portare sedie e tavoli per ravvivare la via ora deserta, ecco l’iniziativa della Lega di Savona, anch’essa contraria alle pedonalizzazioni del centro cittadino volute dall’amministrazione. L’appuntamento è per sabato 11 febbraio.

“La Lega di Savona aveva da tempo avvertito che una pedonalizzazione del centro, fatta nei termini e con i mezzi utilizzati dalla Giunta Russo, avrebbe creato più problemi che soluzioni – dichiara il segretario cittadino Giorgio Calabria – Oggi, di fronte alla chiara manifestazione di insoddisfazione espressa sia dai singoli cittadini che dalle categorie del mondo commerciale e imprenditoriale, la Lega di Savona vuole dare direttamente la parola ai savonesi, allestendo un tavolino nella giornata di sabato 11 febbraio in via Paleocapa” .

Il Segretario Provinciale della Lega Sara Foscolo, che sarà presente insieme ad altri esponenti del partito, ribadisce: “Una scelta affrettata, che penalizza chi vive la città e ci lavora tutti i giorni. È impensabile una così radicale rivoluzione, una massiva pedonalizzazione del centro, senza aver prima previsto nuove aree di parcheggio e una razionalizzazione della viabilità cittadina. Le pedonalizzazioni dovrebbero avvantaggiare il commercio e la vivibilità e non, come si è visto, causare un danno a cittadini e lavoratori. Sarebbe stato più giusto ascoltare le esigenze dei savonesi.”