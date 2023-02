Pedonalizzazioni a Savona, assessore Becco: “230 mila euro per progettazione, Pums e primi interventi di riqualificazione nelle vie”

Savona. Nel corso della Commissione Bilancio l’assessore alla Rigenerazione Urbana Ilaria Becco ha elencato le risorse che il Comune di Savona metterà in campo per le aree pedonali. “Nel bilancio 2023 – ha spiegato Becco – sono stati previsti 115mila euro per l’avvio della redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile); 60mila per la progettazione delle vie di nuova pedonalizzazione e 55mila per la realizzazione dei primi interventi, in attesa della definizione dell’entità degli importi complessivi alla luce di quanto emergerà dalla progettazione”.

L’assessore Becco, inoltre, ha aggiunto che “verranno richieste alla Regione Liguria le risorse per la realizzazione degli interventi definitivi. La cifra disponibile, all’interno del Fondo di Sviluppo e Coesione, corrisponde a 720mila euro ed è dedicata alla sistemazione di spazi pubblici, con particolare riferimento alla riqualificazione delle nuove aree pedonali”.

“Questa richiesta costituirà parte integrante della più ampia strategia territoriale 2021-2027 nell’ambito della programmazione per il Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) all’interno della quale potranno essere richieste ulteriori risorse per la riqualificazione urbana”, conclude.