Pedonalizzazioni a Savona, Ascom: “Occorre riqualificare queste vie entro marzo. Oltre arredo urbano serve revisione dei parcheggi”

Savona. Nuovi arredi urbani per riqualificare le vie, abbonamenti agevolati nelle grandi aree parcheggio per i commercianti, cartellonistica indicante come verranno trasformate le vie, revisione delle aree di sosta, suolo pubblico gratuito in occasione degli eventi organizzati dai commercianti delle vie e coadiuvati dall’associazione di categoria. Sono queste le richieste che Ascom Confcommercio ha rivolto al Comune di Savona per rivitalizzare le nuove zone pedonali in centro.

“Abbiamo bisogno di alcune modifiche per rendere davvero attrattive queste aree pedonali, per i cittadini e i turisti, e sostenibili per i commercianti di Savona – afferma Laura Filippi di Ascom -. Qualche miglioria dall’inizio l’abbiamo notata, ma non basta”.

Entrando nel dettaglio, le richieste poste all’amministrazione comunale durante un incontro ad hoc toccano sia la sfera dell’arredo urbano che alcuni aspetti della viabilità. “Le cinque vie che sono state pedonalizzate hanno bisogno di essere sistemate – riprende Filippi -. La città ora sta cambiando, ma sia chi ora passeggia per le vie, sia i commercianti hanno bisogno di vedere come verranno trasformate nel corso del tempo e con tempi ristretti. Per questo proponiamo della cartellonistica con foto e descrizioni di come appariranno le vie interessate. E’ importante che la riqualificazione avvenga entro marzo, la città non può restare così a lungo”.

Per quanto riguarda i parcheggi, Ascom ha proposto in Comune, per i commercianti, degli abbonamenti agevolati nei grandi park che si trovano in città come in piazza del Popolo e via Piave, con “un’attenzione anche a garantire una vigilanza in queste zone in particolare in serata. La sicurezza delle persone non deve essere trascurata”.

Ma ancora “sarebbero da rivedere anche i parcheggi residenti e le zone ztl – prosegue Filippi -. In città notiamo spesso che questi stalli di giorno sono vuoti, in quanto molti residenti prendono la macchina per recarsi al lavoro, per poi tornare la sera. Sarebbe utile poter trasformare questi parcheggi, solo in fascia diurna, in zona a disco, in modo che chi volesse fare un giro in centro a Savona può posteggiare l’auto comodamente qui per un’ora”.

Infine, sempre per i commercianti, Ascom ha avanzato la proposta anche di agevolare il suolo pubblico nei momenti in cui sono presenti degli eventi come il Desbarassu. “Proprio in occasione di questo appuntamento che si terrà il fine settimana del 24 e del 25 febbraio (venerdì e sabato), ringraziamo il Comune per averci ascoltato e accontentati. Ora ci auguriamo che anche le altre nostre richieste vengano messe in pratica”.