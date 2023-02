Pedonalizzazione Savona, Becco: “Chiusura di via Paleocapa da valutare. Al lavoro per nuovi parcheggi in piazza del Popolo”

Savona. “Il programma di pedonalizzazioni si è concluso. Poi eventuali interventi successivi vanno inseriti in una revisione complessiva della mobilità cittadina e saranno oggetto di predisposizione del Pums. La chiusura al traffico di via Paleocapa è solo un’ipotesi da valutare”. Così l’assessore alla mobilità Ilaria Becco ha replicato ai commercianti di via Paleocapa che chiedono di non proseguire con il piano delle pedonalizzazioni e, anzi, di tornare indietro.

La stessa richiesta è arrivata anche dalla minoranza consiliare attraverso una mozione che sarà discussa nel consiglio comunale del 16 febbraio. I consiglieri rivolgendosi al sindaco e alla giunta chiedono di revocare la delibera perchè la chiusura alle auto delle strade interessate dal progetto “ha ripercussioni negative sul tessuto cittadino”. Su questo punto Becco commenta: “L’abbiamo fatto perchè eravamo convinti di farlo, ma ne discuteremo in consiglio comunale”. Nel frattempo la giunta è al lavoro per trovare nuove aree parcheggio: circa 200 posti potrebbero essere ricavati allargando il parcheggio di piazza del Popolo e altri negli Orti Folconi.

Ad oggi le vie chiuse al traffico sono via Ratti, corso Italia, via Mistrangelo e via Manzoni. Molte le polemiche sollevate sulle pedonalizzazioni da parte di cittadini, esercenti e minoranza. La settimana scorsa c’è stato un incontro tra il Comune e Ascom, la settimana prossima seguirà con Fipe: “E in queste settimane – sottolinea Becco – sono state diverse le interlocuzioni con i singoli commercianti”. Tra le richieste dei commercianti agevolazioni per il suolo pubblico, manifestazioni nelle isole pedonali, agevolazioni per i commercianti per il parcheggio in piazza del Popolo. Sabato manifestazione nella nuova zona pedonale di corso Italia con la Banda Forzano e attività sportiva. “L’amministrazione comunale mette tutto l’impegno per favorire iniziative”, ha detto Becco.

Per quanto riguarda la riqualificazione delle vie interessate dal piano, in via Ratti è stato rifatto l’asfalto e saranno messe fiorere, in Corso Italia sono stati piantati 20 nuovi lecci, in via Manzoni e in via Ratti le scuole presenteranno proposte insieme ai cittadini e ai commercianti.

Il monitoraggio del traffico è effettuato tramite i radar fissi già posizionati in entrata e in uscita dalla città.