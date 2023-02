Pedonalizzazione corso Italia, i commercianti: “Serve riqualificare”. Gli esercenti di via Dei Mille: “Un disastro, mancano i parcheggi”

Savona. “Ad oggi non abbiamo perso clientela, ma è necessario riqualificare la via“. I commercianti del tratto di corso Italia compreso tra via Vegerio e via Battisti hanno commentanto la pedonalizzazione a un mese dalla chiusura. Le vie chiuse sono via Ratti, corso Italia, via Manzoni e via Mistrangelo.

Tutti chiedono iniziative ed eventi nella zona per attrarre persone. “E’ cambiato poco – ha commentato Emilio Zecca, titolare dell’ottico -, però c’è la paura che possa diminuire il lavoro“. Più ottimista Roberta Lavagna, responsabile del punto vendita Luisa Spagnoli: “Per il momento non notiamo differenze, ma abbiamo buone aspettative per marzo, quando riprendono le cerimonie”. E arriva una richiesta alla giunta: “Noi commercianti costretti a parcheggiare in piazza del Popolo a pagamento, una soluzione sarebbe un bollino per i lavoratori“.

Soddisfatta la titolare della panetteria Maria Fereira: “La clientela è calata dalla pandemia, la chiusura della strada non ha influito. Anzi, sono contenta perchè non c’è più il traffico delle auto. Tra un po’ di tempo non se ne parlerà più”. E sottolinea che da quando la strada è stata chiusa “è molto più pulito perchè tutti i giorni passano ad aspirare”. Novità accolta positivamente, in parte, dalla titolare del ar Mivida Susanna Karunaratne: “Così è solo una strada chiusa, servono luci, panchine, il rifacimento della pavimentazione”. Critiche sulla viabilità: “Bisognava rivedere il piano del traffico, così bisogna fare il giro della città”.

Di parere opposto, invece, il titolare dell’agenzia immobiliare: “Mancano i parcheggi, e per le attività commerciali sono fondamentali”. Una dipendente del centro Tim fa eco: “Così siamo tagliati fuori, dalle 17.30 c’è il coprifuoco. Non si trova parcheggio e per ritornare bisogna fare il giro della città”.

Polemiche dai commercianti di via Dei Mille: “E’ un disastro. Non ci sono parcheggi per chi viene da fuori e vuole fare la spesa, i clienti si lamentano”. Ad ora “non abbiamo notato un calo notevole di vendite – evidenziano – ma se si iniziano a cambiare le abitudini poi non si torna indietro”.

Riccarda Nicastro di Gabetti sottolinea: “La mancanza di posti auto è un problema per tutti. L’unica soluzione è avere delle navette che consentano di muoversi in città. E non ha senso chiudere il tratto di corso Italia, dove c’è un marciapiede già ampio”. Dello stesso avviso Matteo Gigante della Pescheria San Pietro: “I clienti si lamentano, se non si trova parcheggio per tornare qua bisogna girare tutta Savona“. I commercianti evidenziano la mancanza di parcheggi con disco orario che faciliterebbero la sosta dei clienti: “Nelle vicinanze – evidenzia Francesco Foresti del frutta e verdura – non c’è un posto per lasciare la macchina il tempo di fare la spesa, è un disagio”. Il timore è il calo della clientela: “Così il risultato sarà che le perosne andranno a fare la spesa nei supermercati, prima si sarebbe dovuti creare i parcheggi e poi chiudere”.

Giovedì scorso in consiglio comunale la discussione della mozione presentata da (quasi) tutta la minoranza con la quale si chiedeva alla giunta di fare marcia indietro sulle pedonalizzazioni. La richiesta dell’opposizione era mirata a “evitare ripercussioni negative sul tessuto cittadino”. Sono, infatti, diverse le critiche che si sono susseguite nelle ultime settimane. L’ultima lunedì scorso durante la seduta della seconda commissione consiliare: i commercianti presenti per assistere al dibattito e i consiglieri di minoranza hanno lasciato l’aula in polemica con il sindaco Marco Russo e l’assessore Ilaria Becco durante la presentazione del Pums.

Il sindaco ha ribadito durante la seduta del consiglio comunale di giovedì la posizione della giunta: “Abbiamo una diversità di vedute e di approccio. La pedonalizzazione è un investimento per la città e il commercio. Nessuna scelta avventata, è previsto fin dal Pumt del 2013. Noi vogliamo costruire con i commercianti preoccupati la prospettiva di sviluppo. La discussione si sta già trasformando su come migliorare la situazione attirando progetti nuovi. Io capisco la diversità di opinioni, ma noi andiamo avanti non per prepotenza ma con un in’dea chiara”.

Gli interventi di manutenzione hanno richiesto 23mila euro. Per quanto riguarda l’ipotesi di pedonalizzazione di via Paleocapa l’assessore ha rassicurato: “Sin dall’inizio di questo percorso sono state individuate alcune vie che sono rimaste sempre quelle. Non è prevista alcuna pedonalizzazione di via Paleocapa“.