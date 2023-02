Paura a Savona: auto in retromarcia sfonda il dehors di un bar

Savona. Paura questa sera in via Paleocapa a Savona.

Un’auto in uscita (in retromarcia) da un cortile interno di un palazzo ha sfondato il dehors di un bar.

Fortunatamente l’incidente non ha provocato nessun ferito. Le bariste all’interno del dehors sono riuscite ad allontanarsi in tempo, così come i clienti seduti ai tavolini.

Al momento resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso i carabinieri e gli agenti della polizia locale.