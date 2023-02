Parla anche valbormidese lo spot “La mia Liguria” del Festival di Sanremo 

Calizzano. C’è anche un po’ di Val Bormida nello spot della Liguria, firmato dal regista Fausto Brizzi, che da ieri sera è gia virale. Il “nostro” Cristoforo Colombo – Maurizio Lastrico che consiglia di mettere sul navigatore la Liguria, convinto a non andare in America dall’attrice genovese Alice Arcuri – è stato visto da 11 milioni di telespettatori” nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, e la scenografia è stata curata da una giovane calizzanese, Francesca Pesce.

Classe 1998, dopo la maturità scientifica al Liceo Issel di Finale Ligure, la ragazza ha frequentato la Naba di Milano (Nuova Accademia di Belle Arti), dove ha conseguito la laurea in scenografia teatrale nel 2021.

Da lì Francesca ha iniziato a lavorare per diverse produzioni cinematografiche: c’è la sua collaborazione nella serie “Il grande gioco” (Eliseo entertainment e Sky Studios) del 2021, nel film “Time is up” (Lotus production) del 2020 e ora il suo impegno è rivolto ad una nuova serie televisiva prodotta dalla Lux Vide

In ambito musicale, invece, ha curato la scenografia del video “Domenica” di Achille Lauro per la scorsa edizione del Festival di Sanremo, nonché per l’Ouv3rture di Lazza, shooting e video “Giardino” di Casa di Lego e per il lancio del nuovo album “Fake News” dei Pinguini Tattici Nucleari.

Al suo attivo quindi già diverse esperienze professionali di rilievo, che portano la giovane a vivere e lavorare tra Milano e Roma, ma sempre con il cuore a Calizzano.