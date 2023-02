Parco del Beigua verso il riconoscimento di “destinazione turistica sostenibile certificata”

Liguria. Prende finalmente forma un progetto ambizioso che il Parco del Beigua accarezzava da tempo, tanto da averlo inserito anche nelle schede di progetto del piano pluriennale di gestione e sviluppo socio-economico: a fine 2022 l’ente Parco ha presentato a Europarc l’adesione alla Carta europea del turismo sostenibile, candidandosi a diventare una destinazione turistica sostenibile certificata.

La Cets delle aree protette è un modello partecipato di governance per promuovere il turismo sostenibile nelle aree protette, favorendo al contempo la partecipazione degli operatori turistici, degli enti locali e di altri soggetti interessati nella definizione della strategia di sviluppo turistico che sia compatibile con le esigenze di tutela della biodiversità nelle Aree protette. Il percorso del Parco parte dalla fase 1, quella che riguarda direttamente l’area protetta come soggetto responsabile della strategia turistica, ma una volta raggiunto l’obiettivo della certificazione, si potrà attivare la fase 2 che consente la certificazione delle imprese locali che hanno aderito alla Cets dell’area protetta e si sono impegnate in azioni di sostenibilità e quindi la fase 3 rivolta ai tour operator.

“Ci aspetta un percorso impegnativo ma decisamente sfidante – dice il presidente Daniele Buschiazzo -. Da una parte si metteranno a sistema le tante iniziative di promozione del territorio attivate in questi anni dal Parco, dai marchi di prodotto Gustosi per natura e Miele del Parco del Beigua alla rete della ricettività Ospitali per natura, passando per gli interventi di riqualificazione della rete sentieristica, la valorizzazione dei rifugi, la gestione dei punti informativi e la programmazione delle numerose attività di fruizione. Dall’altra si amplierà la platea dei soggetti rappresentativi del territorio con cui costruire collaborazioni strategiche”.

L’approccio della Cets infatti è improntato alla massima condivisione degli obiettivi e alla costruzione di un piano di azione quinquennale frutto di un percorso partecipato, in cui ciascun attore locale può esprimere valorizzare il proprio impegno in una specifica scheda-azione, che contribuirà insieme a quelle del Parco e delle istituzioni a disegnare il futuro turistico del nostro comprensorio.

Il primo passo sarà la costituzione del Forum permanente per il turismo sostenibile nell’ambito di un incontro plenario in programma a Varazze, presso la sede del Parco, giovedì 2 marzo alle ore 16. Sono invitati a partecipare tutti gli operatori turistici dei Comuni del Parco, le istituzioni locali, le associazioni culturali e sportive e tutti gli attori del territorio che vogliono condividere il percorso della Cets.

In questa occasione verrà presentato il programma delle prossime attività, che si svilupperà in tavoli di lavoro territoriali, distribuiti tra la costa e l’entroterra, per favorire la massima partecipazione. Sarà un intenso lavoro di scambio, collaborazione, confronto per arrivare a condividere le priorità e le linee strategiche di sviluppo del turismo sostenibile del Beigua e formalizzare le proposte di schede-azione dei soggetti che insieme al Parco parteciperanno al processo della Cets.

Il traguardo finale, previsto per fine novembre, è l’approvazione nell’ambito del Forum permanente del piano d’azione 2024-2028, da sottoporre poi a Europarc per avviare il processo di certificazione. Auspicabilmente, quindi, nella primavera del 2024 potremmo essere sottoposti alla verifica da parte dell’ispettore di Europarc.

“Abbiamo grandi aspettative, perché siamo certi che gli operatori del territorio non ci faranno mancare, come sempre è stato, il loro supporto e la voglia di mettersi in gioco con nuove idee e progetti – dichiara Maria Cristina Caprioglio, direttore del parco – I tavoli di lavoro saranno una buona palestra per porre le basi di collaborazioni costruttive, capaci di rafforzare il posizionamento turistico dell’area del Beigua, orientandone il futuro sviluppo verso una sempre maggiore sensibilità ambientale e attenzione ai temi della sostenibilità”.

(Chi fosse interessato a partecipare al primo incontro del Forum permanente può compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito del Parco o scrivere a turismo@parcobeigua.it).