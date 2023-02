Pallacanestro Alassio: sconfitta per la prima squadra in D, festeggiano invece le giovanili

Alassio. La scorsa settimana, la Pallacanestro Alassio è scesa in campo per ben undici volte tra minibasket, giovanili maschili, giovanili femminili e prima squadra, ecco nel dettaglio come è andata.

SERIE D: la partenza del Villaggio è decisiva ai fini del risultato finale

Ad Alassio arriva la finalista dello scorso anno, il Villaggio. Bella partita con sprazzi di ottimo basket da entrambe le parti. Solo una lenta partenza a livello realizzativo costringe i gialloblù a rincorrere, fino ad arrivare anche al sorpasso ma il finale concitato non sorride ai padroni di casa. “Veniamo da tre sconfitte di cui mi assumo tutte le responsabilità. I ragazzi giocano bene ma non riesco a dare loro la tranquillità di cui avremo bisogno per esprimere a pieno il nostro potenziale”, commenta il coach.

ABC Alassio 62 – Villaggio 68 (7-17, 29-35, 48-54)

Robaldo 2, Manfredi 6, Mola 3, Fousfos, Lila, Arienti, Giribaldi 4, Arrighetti 2, Noumeri 6, Varaldo, Magaletti 20, Revetria 19. All. Accinelli-Ciravegna

UNDER 19: due referti rosa con due squadre dell’imperiese

Doppio impegno per l’Under19. Se la prima partita, in casa con Ospedaletti, risulta semplice e vede i gialloblù prevalere per 40 minuti, la seconda, in trasferta ad Imperia, li vede partire lenti per poi allungare nei quarti centrali del match e controllare negli ultimi minuti. Buone entrambe le prove con solo alcuni dettagli da correggere in allenamento

ABC ALASSIO 83 – Ospedaletti 21 (22-9, 40-13, 67-16)

ABC: Manzo 10, Robaldo 11, Manfredi 3, Maffioli, Mola 10, Filippi 5, Marengo 5, Giribaldi 16, Arrighetti 7, Martini 3, Parodi 3, Iaria 10.

Imperia 50 – ABC 58 (18-12, 30-35, 37-47)

ABC: Manzo, Robaldo 4, Manfredi 4, Mola 7, Filippi 2, Marengo 4, Giribaldi 14, Arrighetti 15, Martini, Parodi, Iaria 8

UNDER 15 & UNDER 17: due prove diverse e campanello d’allarme per i più piccoli

UNDER 17

“Una buona partita dal punto di vista difensivo dove però dobbiamo ancora migliorare su alcune disattenzioni.

In attacco non patiamo la difesa contenitiva degli avversari provando a giocare di squadra” commentano dal club.

ABC ALASSIO 81 – CESTISTICA SV 40

UNDER 15

“La peggior partita di questo gruppo che ad essere onesti meritava di perdere contro un Loano caparbio, combattivo e attento. Parecchi passi indietro, sia dal punto di vista dell’attenzione che delle motivazioni in campo, soprattutto nel gioco. Sperando che questa partita ci possa essere utile per capire dove andare a migliorare, singolarmente e come squadra”.

ABC ALASSIO 45 – BK LOANO 42

UNDER 13 & UNDER 14 ÉLITE: due partite intense e bilancio in parità

Venerdì partita intensa a Ceriale dove gli alassini danno seguito al bel successo sulla capolista Olimpia e vinciamo una gara non facile contro gli amici delle Torri. Tutti e 12 i ragazzi gialloblù scesi in campo hanno dato il proprio contributo portando nuovamente il referto rosa agli “Spurs”.

LE TORRI HAWKS 51 – ALASSIO SPURS 64 (14-20; 24-33; 38-46)

Sabato trasferta a Genova per l’under14 elite: “Una gara difficile da commentare – dicono dal club – Ai ragazzi vanno fatti icomplimenti perché, terzo quarto a parte, hanno disputato un bell’incontro reagendo alle difficoltà e, nel recupero dell’ultimo quarto, sopperendo alle diverse assenze in campo che pian piano si sono susseguite. Sestri è ottima compagine e lo ha dimostrato confermandoci che se non si ha continuità per tutti i 40 minuti si paga”.

BK SESTRI 80 – ABC PONENTE 67 (20-25; 36-37; 64-49)

UNDER 14 FEMMINILE: notevoli passi avanti a Pegli nonostante il referto giallo

Trasferta per le under 14 femminili che vanno a far visita alla capolista Pegli. La partita vede i primi due quarti in sofferenza per le ponentine sia per merito delle padrone di casa che per la solita iniziale paura e la poca precisone sotto canestro. La musica cambia negli ultimi due quarti dove finalmente le alassine cominciano a difendere più aggressive e trovano la via del canestro con maggiore facilità.

“Resta il rammarico per non essere riuscite a concludere la rimonta – dichiarano dalla società – e aver finito la partita sotto di 7 lunghezze ma sicuramente si apprezzano i miglioramenti rispetto alla partita dell’andata finita con un divario di circa una cinquantina di punti. Complimenti a tutte le ragazze”.

Pareggio nel 3vs3 finale.

BK PEGLI 47 – PALL. ALASSIO 40

3vs3: PEGLI 8 – ALASSIO 8

ESORDIENTI 2011: partita incerta e intensa con gli amici di AlbengaCeriale

Partita difficile per gli Esordienti 2011 che scendono in campo a Ceriale nella sesta gara stagionale. Al termine di un incontro piacevole riescono a vincere cinque tempi su sei anche se ogni tempo è stato combattuto.

LE TORRI 8 – PALL. ALASSIO 16

MINIBASKET: due trasferte nel fine settimana per i minicestisti gialloblù

AQUILOTTI 13-14: Partita a Vado per il gruppo Aquilotti-Gazzelle SMALL che gioca e si diverte con una squadra fisica e ben preparata. Alla fine i gialloblù riescono a spuntarla, ma ciò che più conta sono i miglioramenti e il bel clima dell’incontro.

VADO 11 – ALASSIO 13

SCOIATTOLI-LIBELLULE: Domenica mattina a Ceriale per i più piccoli che giocano con gli amici de Le Torri dando spazio a tutti e giocando con i numerosi avversari che, seppur più piccoli, non hanno mai mollato.

LE TORRI 8 – ALASSIO 24