Pallacanestro Alassio, prima squadra sconfitta di due punti a Follo: tutti i risultati dalla D all’U13

Alassio. Dalla prima squadra in Serie D all’Under 13, è stato un settimana intensa quella vissuta dalla Pallacanestro Alassio. Ecco tutti i risultati.

Serie D: sconfitta di due punti con Follo

Periodo di appannamento per la prima squadra che subisce il maggior ritmo della compagine spezzina anche se la partita è stata equilibrata per tutti i 40 minuti. “Durante l’anno si possono verificare questi cali, bisogna però essere bravi a capire a cosa sono dovuti e a porvi rimedio cercando di modificare ciò che sta andando meno bene rispetto a inizio stagione anche se all’ultimo la gara poteva essere ribaltata”, dicono dal club.

Basket Follo 57 – ABC Alassio 55

ABC: Revetria 16, Magaletti 8, Mola 6, Giribaldi 6, Noumeri 6, LIla 5, Robaldo 3, Arienti 3, Varaldo 2, Fousfos, Iaria, Manfredi. All. Accinelli.

UNDER 19: successo con fatica a Cairo

Il momento di appannamento si ripercuote anche nell’Under 19 che fatica in trasferta a Cairo rifugiandosi anche a zona per provare anche nuove strategie in vista del finale di stagione. I gialloblu riescono ad allungare dopo l’intervallo lungo e vincere con una quindicina di punti di scarto.

BK CAIRO 57 – ABC ALASSIO 72

ABC: Mola 8, Filippi 9, Maffioli 6, Marengo 3, Robaldo 21, Manzo 1, Parodi, Martini, Iaria 11, Manfredi M. 13. All. Accinelli.

UNDER 17: Referto rosa meritato a Pietra Ligure

Trasferta infrasettimanale con Maremola per gli Under 17 e bella prova di intensità e carattere per i ragazzi gialloblù che affrontano la zona degli avversari con la giusta attenzione e determinazione.

Tutti e 12 i ragazzi si sono resi protagonisti di questa bella vittoria che sicuramente dà un pò di entusiasmo ad un gruppo vivace e in crescita che paga sempre in termini di chili e centimetri ma ha nelle proprie fila tanti ragazzi che potranno dire la loro nel mondo senior tra qualche anno.

Maremola 37 – ABC Alassio 60

UNDER 17: due ottimi quarti poi il calo a Vado

Partita fisica e soprattutto intensa a Vado Ligure. I gialloblù giocano i primi due quarti alla pari per poi cedere nel terzo periodo.

“I miglioramenti rispetto all’andata ci sono e partite come questa, con avversari come loro, andrebbero giocate più spesso, per crescere e superare i nostri limiti”, commentano dal club.

PALL. VADO A 69 – ABC ALASSIO 39

Uneder 14 femminile: due partite in quattro giorni e bilancio in leggero favore

Doppio appuntamento per l’under14 femminile che affronta giovedì sera in “casa”, ad Albenga, l’Amatori Savona e domenica mattina in trasferta il Basket Cairo.

Con APS dopo un inizio difficile con troppi canestri sbagliati, poco gioco di squadra e molto nervosismo, le alassine compiono una bella rimonta nel terzo quarto ma purtroppo non basta e devono cedere di sole 7 lunghezze. Come leggera consolazione le gialloblù riescono a portare a casa il risultato positivo del 3vs3.

PALL. ALASSIO 47 – APS 54

3vs3: Alassio 11 – APS 9

Domenica mattina a Cairo si cerca subito il riscatto e arriva una bella vittoria corale dove tutte le 12 ragazze scese in campo danno in proprio contributo: la partita è sempre in controllo fino alla vittoria finale sia della partita che del e del 3vs3.

BK CAIRO 7 – PALL. ALASSIO 62

3vs3: Bk Cairo 1 – Pall. Alassio 37

Uneder 14 elite: due partite non semplici ma affrontate con carattere

Mercoledì al PalaRavizza di Alassio con Uisp Rivarolo e sabato mattina ad Arenzano con Pegli l’Under 14 élite gioca due gare difficili, viste anche le assenze, ma riesce a condurle in porto giocando bene per diversi tratti delle partite.

Nello scontro casalingo con Rivarolo Genova, i gialloblù iniziano bene e contengono i vari tentativi di rimonta avversari cercando anche di adattarsi a un metro fiscale che ha portato diversi giocatori a caricarsi di falli.

“Ad Arenzano – affermano la società – passi in avanti contro i raddoppi avversari anche se si poteva far meglio nel limitare le palle perse nella metà campo offensiva. Bravi a tutti i ragazzi che quando chiamati in causa hanno dato il loro contributo”.

ABC PONENTE 66 – UISP RIVAROLO 49 (25-13; 42-27; 59-33)

BK PEGLI 35 – ABC PONENTE 65 (8-19; 19-36; 19-50)

UNDER 13: le partite che resteranno impresse… superata la capolista all’overtime

Ad Alassio arriva la capolista Olimpia Taggia che ha pescato i Sacramento Kings nell’urna. La gara è difficile, sia dal punto di vista fisico (i gialloblù pagano i pochi centimetri e i pochi chili) che emotivo nel condurre una partita punto a punto. A 10 secondi dalla fine del quarto periodo gli alassini sotto di tre ma la freddezza di Gabri Trushi li porta ai supplementari con una bellissima tripla dall’angolo allo scadere.

Felici e carichi, gli under13 in divisa San Antonio Spurs vanno a vincere il primo tempo supplementare con una parziale di 6 a 2 contro la prima in classifica.

ABC ALASSIO SPURS 55 – OLIMPIA KINGS 51